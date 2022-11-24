ناقد فني: الجمهور صوّت للفيلم الفلسطيني بمهرجان القاهرة السينمائي لجودته المميزة

كشف الناقد الفني طارق الشناوي، حصاد الدورة 44 من مهرجان القاهرة السينمائي.

وقال "الشناوى"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية مصر “الأولى”، إن الأفلام العربية ومنها السودانى والفلسطينى المشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى حظيت بجوائز، والجمهور المصرى قام بالتصويت للفيلم الفلسطينى لجودة ورؤية الفيلم الفنية المميزة والذى يشير بدوره إلى أن السينما العربية تسير نحو التألق .

وأضاف أن مهرجان القاهرة السينمائى ضم عروضا فنية متعددة، وندوات، وورش العمل وكلها صبت فى صالح نجاح المؤتمر، منوها بأن الشيء اللافت فى مهرجان القاهرة السينمائى حضور عدد كبير فى عروض أفلام، والجلسات النقاشية.

وأشار إلى مهرجانات السينما تعرض فى كافة دول العالم للجمهور والمردود الحقيقى يكون فى الشارع ونبض الجمهور، منوها أنه من الضروري تواجد رؤية وتوجه لعودة الجمهور لمشاهدة أفلام المهرجانات .

