القومي للمرأة ينظم تدريب ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر

نفذ المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي تدريب ريادة الأعمال بمحافظة الأقصر بمركز شباب - قرية توماس وعافية والغربية بمركز شباب - قرية شبرا اليمن من خلال برنامج "صاحبات المشروعات يمضين قدما Get Ahead"، وذلك خلال الفترة من 19 الى 23 نوفمبر واستهدف سيدات القرى اللاتي شاركن في تدريب الحرف اليدوية، ويهدف التدريب إلى تنمية مهارات إدارة المشروعات لدى المستهدفات وتطوير الصفات الريادية والشخصية وتشجيعهن على البدء بمشروعاتهن المتناهية الصغر.

تضمن التدريب العديد من الموضوعات الهامة منها التوعية المالية وكيفية التسويق للمشروع والتسعير وكيفية التمويل وكيفية الإدارة الجيدة للمشروع.

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