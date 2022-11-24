حمزة المثلوثي يرفض عرضًا تونسيًا للرحيل عن الزمالك |تفاصيل

كشف مصدر داخل نادى الزمالك تفاصيل رفض حمزة المثلوثى ظهير أيمن الزمالك عرضًا تونسيًا للعودة إلى بلاده والرحيل عن الزمالك بنهاية الموسم الجارى.

وقال المصدر إن حمزة المثلوثى رفض عرضا تونسيا من ناديه السابق الصفاقسى التونسى للعودة الى الفريق عقب نهاية عقده مع الزمالك بنهاية الموسم الجارى .

وشدد المصدر على أن حمزة المثلوثى تمسك بالبقاء مع الزمالك رافضا عرضا تونسيا مع شعوره بالراحة النفسية داخل جدارن القلعة البيضاء بجانب نيله ثقة البرتغالى فيريرا المدير الفنى للفريق الأبيض الذى يعتمد عليه بشكل أساسى فى المباريات الرسمية .

حلم الفوز بدورى أبطال أفريقيا

كما رفض حمزة المثلوثى الرحيل عن الزمالك خاصة أنه يحصل على مقابل مادى سنوى يفوق ما سيتقاضاه فى الصفاقسى التونسى حال العودة مرة أخرى للنادى الذى شهد تألقه قبل انتقاله للقلعة البيضاء التى توج معه بلقبى للدورى ولقبا لكأس مصر .

ويرغب حمزة المثلوثى فى تحقيق حلم الفوز بلقب دورى أبطال أفريقيا مع الزمالك وهو اللقب الذى يسعى جميع أفراد المنظومة البيضاء بداية من الجماهير مرورا بمجلس الإدارة والجهاز الفنى واللاعبين لتحقيقه بعد غيابه عن دولاب النادى لمدة 20 عامًا بجانب معاندته للفارس الأبيض فى نسختى 2016 التى خسرها أمام صن داونز الجنوب إفريقيى فى النهائى و2020 أمام غريمه التقليدى والدائم الأهلى بإستاد القاهرة .

وحقق الزمالك الفوز بخمسة ألقاب لدورى أبطال أفريقيا كانت آخر نسخة توج بها الفارس الأبيض فى عام 2002 عندما تفوق على الرجاء البيضاوى المغربى بهدف تامر عبدالحميد بإستاد القاهرة بعدما تعادل الفريقان سلبيا بكازابلانكا .

الزمالك يدخل معسكرًا الجمعة

ويتوجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى الإسكندرية ظهر يوم الجمعة المقبل، للانتظام في معسكر مغلق ببرج العرب استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

وقرر الجهاز الفني للفريق خوض المران الختامي بالإسكندرية مساء يوم الجمعة المقبل، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي في دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة المصري البورسعيدي يوم ٢٦ نوفمبر الجاري، على ملعب ستاد الجيش بمدينة برج العرب، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.