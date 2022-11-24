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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أول واعظة للسيدات بـ المنوفية تروى تفاصيل تكليفها بالعمل

تيسير محمد
تيسير محمد

كشفت تيسير محمد  معلمة رياضيات تفاصيل تكليفها بالعمل مفتية للسيدات  وأول واعظة بشبين الكوم بالمنوفية .


وقالت تيسير خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية صباحك مصرى والمذاع عبر فضائية MBC  مصر ، إن بداية مشوارها فى الوعظ الدينى بدأ بعد حصولها على معهد إعداد الدعاة وقامت باستلام دروس فى المسجد فى عام 2004 وكانت تلقن دروس الوعظ فى المسجد منوهة أنه بداية من 2017 تم إطلاق بروتوكول تعاون مع المجلس القومى للمرأة والمشاركة فى المجتمع المحلى للوعظ و توعية القرى بأمور الدين  .


ولفتت تيسير إلى أن الواعظات الدينية حاليا تشهد طفرة كبيرة فى الأنشطة المجتمعية والتثقيف فى كل المجالات وإطلاق حملات توعية فى القرى بعد حصولهم على التدريب فى الأكاديمية الدولية الوطنية للأوقاف والحصول على دروس وطنية فى الفقه ، التفسير ، الشريعة .

واعظة المجلس القومى للمرأة المنوفية التدريب بروتوكول المجتمع القومى للمرأة

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