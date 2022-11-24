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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

العربي : نقدم الخدمات لكافة أنحاء الجمهورية لمساعدة الأسر المحتاجة

الأسر المحتاجة
الأسر المحتاجة

قال إسماعيل داوود المدير التنفيذي لمؤسسة العربي؛ إن التحالف الوطني من أكبر الكيانات الموجودة في الدولة مكون من 24 كيان على مستوى الجمهورية وهدفه الأساسي توحيد الجهود بين أعضاء الكيان والتنسيق بين أعضاء التحالف الوطني لتوصيل المساعدات والخدمات للمستحقين بدون إذدواجية لرفع الأعباء عن كاهل الأسر المحتاجة.

أضاف إسماعيل داوود خلال مداخلة هاتفية على قناة إكسترا نيوز الإخبارية؛ أن مؤسسات المجتمع المدني لديها الآلية التي تستطيع توصيلها للأسر المحتاجة في أبعد الأماكن لأن لدينا فروع في جميع المحافظات ومن خلال التعاون مع جميع فروعنا نستطيع الوصول للمحتاجين أينما كانوا.

أوضح المدير التنفيذي لمؤسسة العربي؛ أننا نقوم بعمل قوافل طبية للكشف والعلاج وحتى تحويل العمليات؛ كما أننا نقدم المساعدات الغذائية واللحوم وكذلك نقوم بالتوعية الصحية والزراعية مع توزيع التقاوي وتوصيل المياه وتجهيز للعرائس  وغيرها من الخدمات التي يقدمها الكيان.

التحالف الوطني مؤسسة العربي رفع الأعباء كاهل الأسر المحتاجة مؤسسات المجتمع المدني

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