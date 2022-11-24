أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت| تبدأ من 4 آلاف دينار

يقدم داخل سوق السيارات الكويتي إصدارات مختلفة السيارات موديل 2022، ويبحث دائما المواطنين الكويتيين عن سيارات تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات لتساعدهم في التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، ويضم السوق الكويتي باقة متنوعة من السيارات 2022 تمكنهم من المفاضلة بينهم واختيار الأنسب لهم .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت :

1-دونج فنج اى 30 موديل 2022

تستمد سيارة دونج فنج اى 30 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 149 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

دونج فنج اى 30 موديل 2022

تعرض سيارة دونج فنج اى 30 للبيع بسعر 4.250 ألاف دينار كويتي .

2-فورد فوكس موديل 2022

تمتلك سيارة فورد فوكس محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 360 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 247 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 62 لتر .

فورد فوكس موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة فورد فوكس من 4.800 ألاف دينار كويتي، وتصل الي 7.300 ألف دينار كويتي .

3-جي أي سي GA4 موديل 2022

تستخدم سيارة جي أي سي GA4 محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 114 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

جي أي سي GA4 موديل 2022

تقدم سيارة جي أي سي GA4 بسعر 5.111 ألاف دينار .

4-جيلي ازكارا موديل 2022

تمتلك سيارة جيلي ازكارا محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 177 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 58 لتر .

جيلي ازكارا موديل 2022

تتوافر سيارة جيلي ازكارا بسعر 5.750 ألاف دينار .

5-بيجو 408 موديل 2022

تحصل سيارة بيجو 408 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 200 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر .

بيجو 408 موديل 2022

تأتي سيارة بيجو 408 بسعر يبدأ من 5.800 ألاف دينار، ويصل الي 6.300 دينار .