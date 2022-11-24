عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت| تبدأ من 4 آلاف دينار

أرخص 5 سيارات 2022
أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت

يقدم داخل سوق السيارات الكويتي إصدارات مختلفة السيارات موديل 2022، ويبحث دائما المواطنين الكويتيين عن سيارات تحتوي علي العديد من المميزات والتكنولوجيات لتساعدهم في التنقل والذهاب الي أعمالهم بكل سهولة ، ويضم السوق الكويتي باقة متنوعة من السيارات 2022 تمكنهم من المفاضلة بينهم واختيار الأنسب لهم .

يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت :

للبنات .. أرخص «جيلي باندينو» أوتوماتيك |تعرف على مواصفاتها

بورصة السيارات| زيادة 128 ألف جنيه في سعر فورد ايكو سبورت 2022

1-دونج فنج اى 30 موديل 2022

تستمد سيارة دونج فنج اى 30 قوتها من محرك سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج عزم اقصي للدوران 230 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 149 حصان، متصل بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.4 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة.

دونج فنج اى 30 موديل 2022

تعرض سيارة دونج فنج اى 30 للبيع بسعر 4.250 ألاف دينار كويتي .

2-فورد فوكس موديل 2022

تمتلك سيارة فورد فوكس محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 360 نيوتن/متر، وقوة حصانيه تصل الي 247 حصان، مزود بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 7.2 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 62 لتر .

فورد فوكس موديل 2022

تبدأ أسعار سيارة فورد فوكس من 4.800 ألاف دينار كويتي، وتصل الي 7.300 ألف دينار كويتي .

3-جي أي سي GA4 موديل 2022

تستخدم سيارة جي أي سي GA4 محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 150 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 114 حصان، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 7 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 50 لتر .

جي أي سي GA4 موديل 2022

تقدم سيارة جي أي سي GA4 بسعر 5.111 ألاف دينار .

4-جيلي ازكارا موديل 2022

تمتلك سيارة جيلي ازكارا محرك سعة 1500 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 250 نيوتن/ متر، وقوة حصانيه تصل الي 177 حصان، متصل بعلبة تروس أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 58 لتر .

جيلي ازكارا موديل 2022

تتوافر سيارة جيلي ازكارا بسعر 5.750 ألاف دينار .

5-بيجو 408 موديل 2022

تحصل سيارة بيجو 408 علي قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، ينتج عزم اقصي للدوران 200 نيوتن/متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيك، وتستهلك السيارة 8.6 لتر لقطع مسافة 100 كم/ ساعة، وتصل سعة خزان الوقود الي 60 لتر .

بيجو 408 موديل 2022

تأتي سيارة بيجو 408 بسعر يبدأ من 5.800 ألاف دينار، ويصل الي 6.300 دينار .

 

دونج فنج اى 30 موديل 2022 فورد فوكس موديل 2022 جي أي سي GA4 موديل 2022 بيجو 408 موديل 2022 جيلي أزكارا موديل 2022

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة غير أخلاقية

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

مبلغ خرافي .. كم يتقاضى أحمد عز بعد حكم زينة الأخير

لأصحاب المعاشات.. طريقة الاستعلام عن صرف العلاوات الخمس بالخطوات

أسعار الذهب محليا وعالميا.. 3 أسباب وراء الارتفاع التاريخي والفائدة والدولار السر

كسر حاجز الـ11 ألف لأول مرة .. مفاجأة في أسعار الذهب الآن

للبنات سنة أولى سواقة..عربية BYD بـ 40 ألف جنيه

موضوعات متعلقة

سعر هيونداي اكسنت موديل 2023 في البحرين |صور

رغم التراجع .. أوفربرايس على «تويوتا راش 2022» بمصر .. تفاصيل

بورصة السيارات| زيادة جديدة 40 ألف جنيه في أسعار رينو بـ مصر

للبنات .. أرخص «جيلي باندينو» أوتوماتيك |تعرف على مواصفاتها

سوق المستعمل| سعر بيجو 405 أوتوماتيك في مصر

سوق المستعمل| ميتسوبيشي هاتشباك أوتوماتيك بـ 140 ألف جنيه

سعر أودى A6 موديل 2022 في مصر

أرخص 5 سيارات موديل 2023 في السعودية.. تبدأ من 60 ألف ريال

ترشيحاتنا

كأس العالم 2022.. كريستيانو رونالدو يبكي أثناء عزف النشيد الوطني قبل مباراته أمام غانا

دول الاتحاد الأوروبي توافق على شراء الغاز بشكل مشترك

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

أرخص 5 سيارات 2022 في الكويت| تبدأ من 4 آلاف دينار

حرب إبادة ضد كورونا.. إجراءات عاجلة من الصين لمواجهة تفشي الوباء

تلهثون وراء أوكرانيا .. بكري : أين ضمير العالم من الشعب الفلسطيني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بأقل مجهود وبدون فرهدة.. رجيم يحول جسمك لآلة حرق دهون

بعد إجراء أنغام للعملية.. طبيب يكشف سبب استئصال الرحم

بعد كورونا .. اكتشاف فيروس جديد قاتل في بلدان أفريقية ودراسة تستكشف

3 مشروبات مرتبطة بخطر الإصابة بتصلب الشرايين .. تعرف عليها

فيديو

تأجيل الامتحانات وغلق الطرق.. السعودية تحذر مواطنيها بسبب سوء الأحوال الجوية

لا صحة للشائعات .. طليق عبلة كامل يفجر مفاجأة | فيديو جراف

تفاصيل طرح 1284 وحدة في 9 محافظات تابعة للإسكان

ملك بريطانيا وابنة ترامب .. مشاهير زاروا مصر مؤخرا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ