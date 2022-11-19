كابورليه .. أرخص سيارة فورد في مصر .. صور

يضم السوق المصري للسيارات المستعملة مختلف فئات السيارات ومنها السيدان، والكوبية، والكابورليه، والـ SUV، حيث يوجد في سوق السيارات إصدارات متنوعة من شركة فرد للسيارات، حيث تناسب هذه الطرازات المواطنين المصرين وتساعدهم علي قضاء احتياجاتهم بفضل مميزاتها منها، رخص ثمنها، وتوافر قطع الغيار ، واستهلاكها المنخفض للوقود ومن ضمن هذه الأنواع سيارة فورد إسكورت موديل 1998 .

سيارة فورد إسكورت موديل 1998

مواصفات سيارة فورد إسكورت موديل 1998

تستمد سيارة فورد إسكورت موديل 1998 قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، مدعوم بعلبة تروس مانيوال، وتنتمي السيارة الي فئة السيارات الكابورليه، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل الي 79999 ألف/كم.

سيارة فورد إسكورت موديل 1998

تأتي مقصورة سيارة فورد إسكورت موديل 1998 بالعديد من التجهيزات منها، عدد 2 من الوسائد الهوائية، وفرامل abs، وسقف سيارة يتم فتحة وإغلاقه كهربائيا، وكراسي يمكن إعادة ضبطها كهربائية، وكاسيت، وراديو، وسماعات بالأبواب الأمامية للسيارة، وفرش كراسي من الجلد، ومساحات إضافية بالأبواب الأمامية للتخزين، ودرج تخزين أمامي بالتابلو ، وعدادات قياسية للسرعة، وولاعة سجائر، وطفاية سجائر، وأزرعه بالمقود للتحكم في عمل الضوء والمساحات الأمامية، وزجاج أمامي كهربائي، ومخارج تكيف أمامية.

سيارة فورد إسكورت موديل 1998

تظهر سيارة فورد إسكورت موديل 1998 من الخارج بشكل شبابي متميز بسبب احتوائها علي، سقف يمكن فتحة وإغلاقه بالكامل كهربائي، وإضاءة أمامية، وإضاءة خلفية، وشبكة أمامية صغيرة يتوسطها شعار شركة فورد، ومرايات جانبية باللون السيارة يمكن ضمها والتحكم بها يدويا، وصداد أمامي وخلفي بنفس لون السيارة، ومقابض أبواب بنفس لون السيارة، وشنطة خلفية يتوسطها شعار شركة فرد.

سيارة فورد إسكورت موديل 1998

سعر سيارة فورد إسكورت موديل 1998

تتوافر سيارة فورد إسكورت موديل 1998 بسعر 115 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .