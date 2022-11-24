اطلع بره.. حقيقة طرد حسين فهمي لـ حسن أبو الروس في القاهرة السينمائي

طردني بره السجادة الحمراء .. جملة كشف حقيقتها الفنان حسن أبو الروس بعد تداولها بشكل كبير خلال الساعات الماضية خاصة بعد ظهوره فى مهرجان القاهرة السينمائي بلوك مختلف تماما منفذا تعليمات حسين فهمي بـ الدريس كود.



حقيقة طرد حسين فهمي لـ حسن أبو الروس



وأكد الفنان حسن أبو الروس أن خلال الساعات الماضية تردد الكثير من الشائعات حول طرد الفنان حسين فهمي لي من على السجادة الحمراء بسبب لوك جديد وأني ذهبت إلى منزلى لتغيير ملابسي والظهور بالبدلة الكلاسيك على السجادة الحمراء بناء على تعليماته وهو ما لا يحدث إطلاقا.



وأضاف أبو الروس خلال لقائه مع برنامج et بالعربي أنه ظهر في افتتاح مهرجان القاهرة والختام بالبدلة الكلاسيك لأنها تتناسب مع اللوك الذى فعله مؤخرا، لتصوير أحد أعماله التلفزيونية وأن كل ما تردد حول طرد حسين فهمي له كلام ليس له أساس من الصحة.



وتابع أبو الروس أنه تربطه علاقة صداقة قوية بحسين فهمي، مشيرا أنه لم يتحدث معه إطلاقا فى هذا الأمر ولم يتترك فى الحديث معه عن أى لوك ظهر به خلال المهرجانات.



نشاط حسن أبو الروس الفني

وأكد أبو الروس خلال اللقاء أنه يصور حاليًا مشاهد الجزء الثاني لمسلسل ريفو والذى يجسد فيه شخصية الشيخ أباظة، مشيرا أن الجزء الثاني للمسلسل سوف تشهد تطورات كبيرة فى شخصية الشيخ أباظة وسوف يتعرض لأوجاع كثيرة فى حياته الشخصية ستكون مفاجأة فى لمتابعى المسلسل.



ومن ناحية أخرى أكد حسن أبو الروس أنه تعاقد مؤخرا على المشاركة فى مسلسل بطن الحوت لموسم رمضان ٢٠٢٣ مع الفنان محمد فراج وباسم سمرة وأسماء ابو اليزيد وسماح أنور وعبد العزيز مخيون ومن إخراج أحمد فوزي





حسن أبو الروس فى السينما

كما كشف الفنان حسن أبو الروس أنه يصور أيضا خلال هذه الفترة دوره فى فيلم مرزوق وإيتو مع الفنان محمد رمضان.



وأضاف أبو الروس أنه يجسد خلال أحداث الفيلم شخصية مختلفة تماما عن كل الشخصيات التى قدمها من قبل، حيث أن رمضان يظهر بشخصيتين مختلفتين وهو يجسد شخصية الصديق المقرب لأحد هذه الشخصيتين.





حسن أبو الروس فى المزيكا





وعلى صعيد المزيكا كشف أبو الروس أنه يعمل على تقديم دوتيو غنائى جديد مع الملحن محمد يحيى ولكن ليس باللهجة المصرية ورفض أبو الروس الكشف عن اللهجة التى سوف يقدمها فى الديو مؤكدا أنها سوف تكون مفاجأة للجميع.