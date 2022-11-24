المخرجة الألمانية إيفلين تكشف كواليس فيلم إطلاق سراح بعد عرضه بالقاهرة السينمائي

كشفت المخرجة الألمانية ايفلين كواليس فيلمها "اطلاق سراح الذي عرض في الدورة الأربعة والأربعين من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأعربت في البداية عن سعادتها الكبيرة بردود فعل الجمهور على الفيام في مهرجان القاهرة وقالت:" لقد بذلت مجهود كبير في الفيلم، وقد استغرقنا وقتا طويلا في تحضيره وذلك بسبب الكورونا، واجراء تعديلات كثيرة على العمل، ولكن في النهاية خرج للنور واستعد لعمل اخر قريبا.

وكان قد ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ولفت نظر الحاضرين ظهور خالد يوسف مع صديقته التونسية رانيا التومي التي تشارك معه في مسلسل من المقرر أن يعرض في رمضان المقبل.

تكريمات

تم تكريم عدد من صناع ونجوم السينما حول العالم جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمرللمخرج والسيناريست المجري بيلا تار وهو مخرج ومنتج ومؤلف يعد أحد أهم صانعي السينما في المجر، وتخرج في أكاديمية المسرح والسينما في بودابست عام ١٩٨١.

وحصلت لبلبة على جائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وتقرر تكريم المخرجة الكبيرة كاملة أبو ذكري ومنحها جائزة فاتن حمامة للتميز بعد تقديمها عدد من الأفلام السينمائية البارزة.

عدد الأفلام التي شاركت في الدورة 44 97 فيلما في الأفلام الطويلة: 79 فيلما، والقصيرة 18 فيلما الأفلام الكلاسيكية 10 أفلام، عدد العروض العالمية والدولية الأولى 30 عرضا، عدد العروض الأولى في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: 57 عرضا عدد الدول المشاركة: 52 دولة.

مهرجان القاهرة

مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، هو أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي وأفريقيا والأكثر انتظاما، إذ ينفرد بكونه المهرجان الوحيد في المنطقة العربية والأفريقية المسجل في الاتحاد الدولي للمنتجين في بروكسل "FIAPF".