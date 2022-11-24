شوط أول سلبي بين البرتغال وغانا في كأس العالم 2022

خيم التعادل السلبي بدون أهداف على أحداث الشوط الأول من مباراة منتخبي البرتغال وغانا، في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2022.

الشوط الأول شهد سيطرة برتغالية، وكاد كريستيانو رونالدو أن يفتتح التسجيل للبرتغال في الدقيقة العاشرة عندما تلقى تمريرة رائعة، منفردًا بمرمى غانا، لكن حارس المرمى تصدى لتسديدته.

وارتقى كريستيانو رونالدو ليُقابل كرة عرضية من الجهة اليسرى، لكن رأسيته أخطأت طريق المرمى في الدقيقة 13.

وأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه محمد قدوس لاعب غانا بعد تدخله القوي على جواو كانسيلو في الدقيقة 46.

تشكيل غانا

وضم تشكيل غانا كلا من:

في حراسة المرمى: لاورينسي أتي زيجي

خط الدفاع: أليدو سيدو - ألكساندر دجيكو - محمد ساليسو - دانيال أمارتي - بابا رحمن

خط الوسط: توماس بارتي - ساليس عبد الصمد

خط الهجوم: محمد قدوس - إيناكي ويليامز - أندريه أيو

تشكيل البرتغال

وشهد تشكيل البرتغال تواجد كريستيانو رونالدو كأساسي قائدًا للمنتخب.

وضم تشكيل البرتغال كلا من:

في حراسة المرمى: ديوجو كوستا

خط الدفاع: جواو كانسيلو - دانيلو بيريرا - روبين دياز - جواو كانسيلو

خط الوسط: روبين نيفيز - برناندو سيلفا - برونو فيرنانديز

خط الهجوم: جواو فيليكس - أوتافيو - كريستيانو رونالدو

وتُقام المباراة في تمام السادسة مساءً بتوقيت القاهرة على ملعب على ستاد 974 بالعاصمة القطرية الدوحة.