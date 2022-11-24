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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الإجابة عن 4 أسئلة.. خبير يكشف كيفية تحديد الخطأ الطبي من عدمه

صدى البلد

قال الدكتور مدحت شلبي خبير التعافي بعد الجراحات، أنه من حق أى مريض أن يقاضى الطبيب إذا أخطأ فى علاجه بما يتناسب مع حجم الخطأ.

 وتابع شلبي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “آخر النهار”، المذاع عبر قناة “النهار”، التدخلات الطبية، لها فائدة بالنسبة وكذا لها بعض المضاعفات والأعراض الجانبية.

 الحرص التام

واكد الدكتور مدحت شلبى، انه على الطبيب الحرص التام على أن يكون “حكيما” عند التعامل مع المرضى، وأن يحرص بقدر الامكان على أن تكون نسبة الاعراض الجانبية منخفضة. 

ولفت خبير التعافى بعد الجراحات ، إلى ضرورة أن يكون المواطنين على دراية أن هناك اختلاف بين الأعراض الجانبية والمضاعفات وبين الأخطاء الطبية. 

وتابع قائلا:"بعض الناس بتقول مثلا، المريض فلان دخل المستشفى ماشى على رجليه رجع متوفى بسبب جرعة بنج زائدة، وفى الاساس مفيش حاجة اسمها “بنج زائد” ومش عارف من أطلق هذه الشائعة".

وعن تحديد الخطأ الطبي قال يجب الإجابة عن 4 أسئلة وهي، هل تعامل مع مرض عن جهل، هل فشل فى اتباع القواعد الطبية لعلاج مرض ما، هل حدث  إهمال طبى، هل تعامل الطبيب مع حالة المريض على أكمل وجه من عدمه. 

 

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