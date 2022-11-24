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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مفاجأة حول حقيقة دعوة قطر للداعية ذاكر نايك لحضور كأس العالم

ذاكر نايك
ذاكر نايك

أبلغت الدوحة  نيودلهي عبر قنوات دبلوماسية  نفيها توجيه أي دعوة رسمية للداعية الإسلامي ذاكر نايك لحضور حفل افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر.

 

وحسب صحيفة "الهند اليوم”، قالت مصادر إن قطر تصف ما يتم نشره بأنه معلومات مضللة تبثها دول بهدف التأثير سلبًا على العلاقات الثنائية بين الهند وقطر.

 

وكانت نيودلهي قد أبلغت الدوحة أنها ستضطر إلى إلغاء زيارة نائب الرئيس جاجديب دانجار إلى حفل افتتاح كأس العالم لكرة القدم إذا تمت دعوة الداعية الإسلامي ذاكر نايك رسميًا لمشاهدة الافتتاح الكبير من منصة كبار الشخصيات.

 

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ويعيش الداعية الهندي ذاكر نايك في المنفى في ماليزيا منذ عام 2017 باعتباره هاربا، وفقا للسلطات الهندية التي توجه له اتهامات بغسيل الأموال.

الهند قطر كأس العالم بطولة كأس العالم ذاكر نايك

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