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أخبار العالم

حفلات دخول الإسلام ومونديال الدعاة.. حقيقة ما يحدث فى كأس العالم بقطر

الداهية الهندي ذاكر
الداهية الهندي ذاكر نايك

غزت مواقع التواصل فيديوهات ادعى ناشروها أنها تظهر فتاة تعتنق الإسلام في قطر، وأن الداعية، ذاكر نايك، التقى بالشيخ سعيد الكملي ودعاة آخرين، وهي تأتي في إطار الإشاعات التي تنتشر بالجملة.

وفي سياق سيل من المنشورات التي تشيد بقطر وبما اعتبر ترويجا للإسلام خلال فعاليات كأس العالم، ظهر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قيل إنه يوثق اعتناق فتاة أجنبية الإسلام خلال المونديال.

إلا أن الادعاء غير صحيح والفيديو مصور في ولاية تكساس الأميركية قبل انطلاق مونديال 2022.

ويظهر في الفيديو، الذي يبدو أنه مصور داخل مسجد، فتاتان محجبتان ترتديان عباءة سوداء، ويسمع صوت رجل ينطق الشهادة، بينما تكرر إحداهما وراءه.

وعلق ناشرو الفيديو بالقول "فيديو لفتاة تعتنق الإسلام في كأس العالم بقطر".

وجاء انتشار هذا الفيديو بالتزامن مع انطلاق نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وسط كم من الأخبار المضللة التي تتحدث عن إسلام مشجعين قدموا إلى قطر، فندت خدمة تقصي صحة الأخبار في وكالة فرانس برس بعضها.

حقيقة الفيديو
الفيديو تم استخدامه في سياق مضلل، فهو لم يصوّر في قطر، وأمكن التفتيش عنه عبر محركات البحث من العثور عليه منشورا على حساب على موقع "تيك توك" بتاريخ 8 نوفمبر الحالي، أي قبل أسبوعين من انطلاق منافسات كأس العالم، ما ينفي أن يكون له علاقة بالحدث.

وقالت صاحبة الحساب معلقة على الفيديو "الحمد لله أصبح لنا أخت جديدة في الإسلام"، مع الإشارة لحساب الفتاة المسلمة حديثا والتي نشرت هي الأخرى نفس الفيديو في التاريخ ذاته.

 

وتم تصوير الفيديو في مركز إسلامي بولاية تكساس الأميركية، ويضم مسجدا يدعى مسجد الصابرين.

ذاكر نايك
آلاف المشاركات حصدها مقطع فيديو نشرته صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، قالت إنه يظهر الداعية الإسلامي الهندي، ذاكر نايك، خلال لقائه بالشيخ المغربي، سعيد الكملي، والشيخ الكويتي، عثمان الخميس، في قطر قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم المقامة في الدوحة. لكن الادعاء خطأ والمقاطع المتداولة قديمة.

ويظهر الفيديو المتداول ثلاثة مقاطع: الأول يصور لقاء بين الداعية الإسلامي، ذاكر نايك، وشيخ مغربي يدعى، سعيد الكملي، والمقطع الثاني يظهر الداعية الكويتي السلفي، عثمان الخميس، وسط مجموعة من الشباب بلباس خليجي، فيما يصور المقطع الثالث لقاء يجمع ذاكر نايك، بعثمان الخميس.

وقال ناشرو الفيديو إن هؤلاء الدعاة يجتمعون حاليا في قطر، واصفين المشهد بـ"المونديال الإسلامي".

حقيقة الفيديو
إلا أن الفيديو المتداول مكون من مقاطع قديمة لا علاقة لها بنهائيات كأس العالم المنظمة في قطر.

وأمكن البحث عنها باستعمال كلمات مفتاحية من العثور عليها منشورة على يوتيوب قبل سنوات أو أشهر.

فالمقطع الأول الذي يظهر فيه الداعية ذاكر نايك والشيخ سعيد الكملي وهما يتصافحان منشور على يوتيوب سنة 2017.

والمقطع الثاني الذي يظهر فيه عثمان الخميس وسط مجموعة من الشباب فقد عثر عليه منشورا على يويتوب في شهر أبريل الماضي على أنه من زيارة له في قطر.

أما المقطع الثالث، فهو منشور على قناة يوتيوب الرسمية للشيخ عثمان الخميس قبل ست سنوات على أنه من لقاء جمعه بالداعية ذاكر نايك في الكويت.

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