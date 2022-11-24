بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالعلمين الجديدة

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب تروسيكل بمدينة العلمين الجديدة وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين.

تلقت غرفة عمليلت طؤارى مديرية الصحة بمطروح بتعرض تروسيكل للنقلاب واصابة 5 اشخاص باصبات متوعة وعلى الفورانتقلت سياات الاسعاف الى مةوقع الحادث .

مستشفى العلمين

واستقبلت مستشفى العلمين كل من اسلام عبدالرحمن محمد ١٩ سنة اسيوط يعانى كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مصطفي عامر محمد ٢٨ سنة اسيوط كدمه بالوجه والانف، سامح عوض الله عبدالستار٢٠ سنة اسيوط اشتباه كسر بالزراع الايمن، محمود مصطفي سليمان ٢٠ سنة اسيوط كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مصطفي شعبان احمد ٢١ سنة اسيوط اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .