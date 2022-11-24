عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بالأسماء.. إصابة 5 أشخاص في حادث انقلاب تروسيكل بالعلمين الجديدة

مستشفى العلمين
مستشفى العلمين

أصيب 5 أشخاص بإصابات متنوعة إثر حادث انقلاب تروسيكل بمدينة العلمين الجديدة وتم نقل المصابين لمستشفى العلمين.

تعرف على مشروعات شركة مياه مطروح الجديدة بقرى حياة كريمة

تعرف على استعدادات مطروح لامتحان الفصل الدراسي الأول

تلقت غرفة عمليلت طؤارى مديرية الصحة بمطروح بتعرض تروسيكل للنقلاب واصابة 5 اشخاص باصبات متوعة وعلى الفورانتقلت سياات الاسعاف الى مةوقع الحادث .

كان عارف اني بخونه.. اعترافات مثيرة لقاتلة زوجها في بولاق الدكرور

العروسة ماتت بفستان الزفاف.. شهود عيان: مينا كان جدع وابن ناس وملحقش يفرح

مستشفى العلمين

واستقبلت مستشفى العلمين  كل من اسلام عبدالرحمن محمد ١٩ سنة اسيوط يعانى كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مصطفي عامر محمد  ٢٨  سنة اسيوط  كدمه بالوجه والانف، سامح عوض الله عبدالستار٢٠   سنة اسيوط  اشتباه كسر بالزراع الايمن، محمود مصطفي سليمان  ٢٠   سنة اسيوط  كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، مصطفي شعبان احمد  ٢١   سنة اسيوط اشتباه ما بعد الارتجاج وكدمات وسحجات متفرقه بالجسم .

العلمين العلمين الجديدة شركة مياه مطروح مدينة العلمين الجديدة حادث انقلاب مديرية الصحة بمطروح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قناة مفتوحة على النايل سات تنقل مباراة البرازيل وصربيا

رسميًا .. إقالة مسؤول بـ اتحاد الكرة في فضيحة أخلاقية

عمرة مجانية بعد فوز السعودية على الأرجنتين| تفاصيل

مات قهرا لحرمانه من ابنته.. قصة وفاة الشاب محمد القباني تهز الفيسبوك

حقيقة فقدان أنغام الوعي وحالتها الصحية الآن

مجانا..قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة البرتغال وغانا في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كيفيه إضافة وتعديل المواليد على بطاقة التموين

مباراة واحدة على القنوات المفتوحة.. تعرف على مباريات الجمعة في المونديال وموعدها

موضوعات متعلقة

بتر قدمي شاب سقط من القطار في مطروح

خالد شعيب يستعرض المشروعات القومية بسيوة ومطروح

وكيل تعليم مطروح يتفقد مدارس واحة سيوة

محافظ مطروح: سيوة أهم المقاصد السياحية المصرية

افتتاح مؤتمر الإعلام وآفاق التنمية السياحية بسيوة

خلال مؤتمر آفاق التنمية بسيوة..محسوب: الإعلام له دور كبير في صناعة السياحة

تعرف على مشروعات شركة مياه مطروح الجديدة بقرى حياة كريمة

رئيس مياه مطروح: إصلاح الكسور بخط 700 مم بالطريق الساحلي لوصولها للمواطنين

ترشيحاتنا

باسم سمرة: تصالحت مع عمر كمال واعتبره ابني وصوته حلو

أشرف عقبة: لا يوجد لقاح حتى الآن للفيروس المخلوي..فيديو

بعد مقتل 14 شخصا بطلق ناري.. جو بايدن يهاجم بيع الأسلحة للأمريكيين

مفاجأة.. انتهاء أزمة كهربا قبل يناير والأهلي كلمة السر

رسالة تهديد مخيفة| حليف بوتين يرسل مطرقة ملطخة بالدماء للبرلمان الأوروبي.. فيديو

إصابة نيمار في مباراة البرازيل وصربيا وانهياره باكيًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملابس غير محتشمة..غضب بسبب سائحة تسلقت أحد عجائب الدنيا السبع لتصوير فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

عروسة تثير ضجة على السوشيال ميديا برقصة مع والدها

هتقابل جورجينا.. ياسمين صبري تثير الجدل بملابس مكرمشة على اليخت في قطر

فيديو

حمة كبيرة.. ميكب أرتست تفاجئ الجميع بمكياج عروسة يوم زفافها

رونالدو يحقق رقما قياسيا.. غانا تخسر أمام البرتغال وتكسب إحترام العالم..فيديو

قرار اتحاد الكرة العاجل بـ إقالة المسئول البارز بعد الفضيحة الأخلاقية |فيديو جراف

قرار عاجل ومهم.. البنك المركزي يوقف دعم مبادرات التمويل العقاري والسيارات.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ