خبير اقتصادي: مبادرة الـ8 % يستفيد منها القطاع الزراعي والصناعي

علق الدكتور هاني جنينة الخبير الاقتصادي، على إعلان البنك المركزي عن توقف دعم 5 مبادرات اقتصادية لعدة قطاعات، قائلًا: "هذه المبادرات لم تتوقف جميعها ولكن تم نقل الدعم الخاص بهم من البنك المركزي لوزارة المالية، وبالتالي هذه المبادرات مازالت مستمرة وما توقف فقط هي مبادرة الـ8 % وهو كان تمويل للقطاع الزراعي والصناعي وكان يستفيد منه كل الشركات في مصر كجزء من الدعم لمزيد من الاستثمار والإنتاج".

وأضاف "هاني" في حواره لبرنامج "حديث القاهرة"، مع الإعلامي إبراهيم عيسى، على فضائية "القاهرة والناس"، أن مبادرة الـ8 % قام بها البنك المركزي بعد أزمة كورونا لأن الشركات بدأت تواجه بعض التعثرات ولذلك تم القيام بعمل المبادرة من أجل إنقاذ الاقتصاد من أزمة كورونا، والمبادرات استمرت عام بعد عام إلى أن تفاقمت أحجامها والدعم الخاص بها.

المبادرات

وتابع، أن صندوق النقد الدولي كان له أثر كبير جدًا في تحويل بعض المبادرات وإلغاء بعضها، فكان أمامه مشكلتين حيث أن هذا الدعم هو دعم مستتر ولابد أن يكون مسؤول عنه جهة واحدة فقط وهي وزارة المالية، مؤكدًا أن قرار رئاسة الوزراء جعل 5 مبادرات قائمين وتمويلهم من وزارة المالية ووجود بند دعم واضح وصريح وألا يكون مستتر داخل البنك المركزي.

وأردف أنه تم إلغاء مبادرة الـ 8% الخاص بالقطاع الزراعي والصناعي وبالتالي كل شركة صناعية وزراعية كانت تقترض لاستيراد خامات بـ 8 % ، بعد إلغاء القرار سيتم إقراضهم بفائدة 16%، وهو ما سبب غضب شديدة في القطاعين الزراعي والصناعي، وهذا القرار كان له مقدمات لأن صندوق النقد الدولي كان يرفض هذه المبادرات لأنها تسطر بعض الدعم ولكن تشوه السياسة النقدية.