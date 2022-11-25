والدته لم تعرفه .. شاب أيرلندي يخسر نصف وزنه وتتغير ملامحه

شاب يخسر نصف وزنه و تتغير ملامحه

قام شاب أيرلندي بالسفر إلى أسبانيا و قام بقطع الإتصال بينه و بين أقاربه وأصدقائه و حتى والديه، و كأنه في مهمة سرية، و قرر أنه سيقوم بـحمية قاسية لخسارة وزنه الزائد و بالفعل نجح نجاح منقطع النظير.



وفق لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب أيرلندي بالغ من العمر 37 عاما، قرر في يوليو 2021 السفر إلى إسبانيا و أخبر الجميع أنه يحتاج إلى السفر بسبب مهمة في العمل و قام بتحضير أوراقه و حينما سافر لم يتصل بأصدقائه و أقاربه على الإطلاق .



أشارت الصحيفة إلى أن الشاب الثلاثيني ذو العزيمة والإرداة القوية، سافر إلى إسبانيا و اختفى عن أسرته و اصدقائه وقرر أته سيقوم بإجراء حمية غذائية بغرض خسارة وزنه، و اتبع نظام تقليل السعرات الحرارية لمدة 7 أشهر .

صورة للشاب قبل خسارة الوزن



أوضحت الصحيفة، أن الشاب تمكن بالفعل من إنقاص وزنه بشكل كبير لدرجة أنه فقد نصف وزنه، على حسب قول الشاب نفسه عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، و كان فخورا بما قام به من إنجاز .

صورة الشاب عقب عودته لأسرته و فقدانه للوزن



جدير بالذكر أن الشاب بعد فترة طويلةمن إنقطاع الاتصال، قرر أن يعود إلى أسرته، و لكن حينما وصل لم تتمكن والدته من التعرف عليه بسبب وزنه النحيف، فقد كانت سعيدة للغاية بما قام به، و ذلك بعدما قام بإظهار إثبات الشخصية الخاص به لتتأكد الأم أنه نجلها