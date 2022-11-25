والدته لم تعرفه .. شاب أيرلندي يخسر نصف وزنه وتتغير ملامحه

قام شاب أيرلندي بالسفر إلى أسبانيا و قام بقطع الإتصال بينه و بين أقاربه وأصدقائه و حتى والديه، و كأنه في مهمة سرية، و قرر أنه سيقوم بـحمية قاسية لخسارة وزنه الزائد و بالفعل نجح نجاح منقطع النظير.
وفق لما نشرته صحيفة " ديلي ستار"، فإن شاب أيرلندي بالغ من العمر 37 عاما، قرر في يوليو 2021 السفر إلى إسبانيا و أخبر الجميع أنه يحتاج إلى السفر بسبب مهمة في العمل و قام بتحضير أوراقه و حينما سافر لم يتصل بأصدقائه و أقاربه على الإطلاق .
أشارت الصحيفة إلى أن الشاب الثلاثيني ذو العزيمة والإرداة القوية، سافر إلى إسبانيا و اختفى عن أسرته و اصدقائه وقرر أته سيقوم بإجراء حمية غذائية بغرض خسارة وزنه، و اتبع نظام تقليل السعرات الحرارية لمدة 7 أشهر .
أوضحت الصحيفة، أن الشاب تمكن بالفعل من إنقاص وزنه بشكل كبير لدرجة أنه فقد نصف وزنه، على حسب قول الشاب نفسه عبر حساباته على مواقع التواصل الإجتماعي، و كان فخورا بما قام به من إنجاز .
جدير بالذكر أن الشاب بعد فترة طويلةمن إنقطاع الاتصال، قرر أن يعود إلى أسرته، و لكن حينما وصل لم تتمكن والدته من التعرف عليه بسبب وزنه النحيف، فقد كانت سعيدة للغاية بما قام به، و ذلك بعدما قام بإظهار إثبات الشخصية الخاص به لتتأكد الأم أنه نجلها