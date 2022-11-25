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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة : الزمالك يرفض استغلاله في ملف التجديد للاعبي الأهلي

صدى البلد

أكد الاعلامي محمد شبانة، أن الزمالك رفض فكرة استغلاله من جانب لاعبي الأهلي المنتهية عقودهم من أجل التجديد مع ناديهم.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة ETC: "الزمالك يرفض فكرة "الكوبري" من جانب لاعبي الأهلي والتلويح بإمكانية الانضمام له بسبب انتهاء عقودهم، من أجل إجبار الأهلي على التفاوض معهم والتجديد مع النادي الأحمر".

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وأضاف: "الزمالك لن يدخل في مفاوضات مع ابراهيم عادل، خصوصا أن بيراميدز يطلب مبالغ مالية كبيرة للغاية تصل لـ4 مليون دولار في مقابل الاستغناء عن اللاعب".

 

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