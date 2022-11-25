موعد مباراة الزمالك والمصري في الدوري والكأس والقنوات الناقلة

تتجه أنظار جماهير الزمالك مساء غدا السبت لمتابعة مباراة الفريق أمام المصري البورسعيدي في إطار منافسات كأس مصر موسم ٢٠٢٢-٢٠٢٣.

موعد مباراة الزمالك والمصري

وتقام مباراة الزمالك والمصري البورسعيدى فى دور الثمانية لكأس مصر فى تمام الساعة الخامسة مساء السبت 26 نوفمبر علي استاد برج العرب بالإسكندرية.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والمصري

وتذاع مباراة الزمالك والمصرى البورسعيدى فى كأس مصر عبر قناة أون تايم سبورتس المصرية.

ويتأهل الفائز من مباراة الزمالك والمصرى للدور قبل النهائي لمواجهة الفائز من مباراة بيراميدز ضد البنك الأهلي.

كما يستعد فريق الزمالك لمواجهة فريق المصرى البورسعيدي ايضا فى تمام الساعة السابعة مساء الخميس 1 ديسمبر فى إطار منافسات الأسبوع الخامس لمسابقة الدورى الممتاز، والمقرر إقامتها باستاد برج العرب بالإسكندرية.



ترتيب الزمالك فى جدول الدورى



ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث فى ترتيب جدول الدورى المصرى برصيد 7 نقاط من 3 مباريات، حيث حقق الفوز على سموحة بهدفين نظيفين وعلى سيراميكا بثنائية نظيفة والتعادل مع إنبى 1/ 1.





وكان الزمالك أعلن سفر فيريرا المدير الفني للفريق الى بلاده فى إجازة قصيرة لحضور مراسم جنازة نجل زوجته وأعلن الزمالك توفير مرافق للسفر مع فيريرا للحرص على تغلبه على أى عقبات من الممكن أن تواجهه، حيث توفى نجل زوجة جيوسفالدو فيريرا مدرب نادى الزمالك فى حادث سير بتركيا.