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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بسبب أزمة كهربا وممدوح عباس.. مرتضى منصور: سفينة الزمالك تغرق

صدى البلد

أكد المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك، أن نادي الزمالك غارق في المشاكل خلال الفترة الاخيرة مشيرا الي ان النادي اصبح علي حافة الانهيار.

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وقال مرتضى من خلال فيديو نشر عبر صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي "سبب عدم ظهوري بقناة الزمالك، أنني تحدثت عن كل شيء، وكشفت كافة التفاصيل الخاصة بالأزمة المالية للنادي والناتجة عن الحجز على الأرصدة بالبنوك".

 

وأضاف: "لم يتم منعي من الظهور بقناة الزمالك، من حقي الظهور في أي وقت، لكن لا جديد، الزمالك حاليا بلا أموال".

 

وشدد: "أنا قائد سفينة الزمالك، النادي يغرق، أطالب الجماهير بالوقوف بجانب القلعة البيضاء في الوقت الحالي، نسعى لحل أزمة مستحقات العمال واللاعبين".

 

وأوضح: "محمود الخطيب رئيس الأهلي، لا يريد دفع غرامة محمود كهربا، ممدوح عباس رئيس الزمالك السابق تسبب في أزمة مالية للأبيض، والأهلي لا يريد حل الأزمة بدفع الغرامة".

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