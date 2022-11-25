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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

5 مطربين شعبين في حفل واحد بأبو ظبي.. الشهر القادم

حمو بيكا وعمر كمال
حمو بيكا وعمر كمال وحسن شاكوش

تشهد إمارة أبو ظبي بداية الشهر القادم إقامة حفل غنائى ضخم يضم 5 من المطربين الشعبين وذلك داخل فندق فيلاجيو بأبو ظبي.


الحفل يضم كل من أحمد شيبة ومحمود الليثي وعمر كمال وحسن شاكوش وحمو بيكا بالإضافة إلى فقرة أغاني متنوعة يقدمها واحد من أشهر الدي جي المشهورين بإمارة أبو ظبي.


حفل عمر كمال وحمو بيكا ضمن فعاليات كاس العالم


وشارك عمر كمال ، جمهوره عبر حسابة الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام” بعدة صور.

 

وظهر عمر كمال في الصور من الطائرة برفقة حمو بيكا، وعلق: "توكلنا علي الله قطر “وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه ونالت الصورة على إعجابهم”. 



حفلات كأس العالم في قطر



ومن المفترض أن يقدم الثنائي حفل غنائي ضمن فعاليات كأس العالم المقامة فى قطر حاليًا، حيث تعاقدت قطر مع عدد كبير من المطربين المصرين لتقديم حفلات غنائية على هامش مباريات كأس العالم وبدأتها بالمطرب أحمد سعد الذى أحيى حفل غنائي يوم ٥ نوفمبر الحالي، ثم حفل المطرب عمرو دياب الذى أقيم مساء أمس ٢٤ من شهر نوفمبر الحالي، ثم يتبعها بحفل عمر كمال وحمو بيكا وتختتم هذه الحفلات بحفل لمؤدي المهرجانات حسن شاكوش يوم ١٢ من شهر ديسمبر القادم.

 

حفلات أبو ظبي أحمد شيبة محمود الليثي عمر كمال حسن شاكوش حمو بيكا

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