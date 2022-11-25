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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

توصيات وتحديد الموعد النهائي.. خلاف بين الصيادلة والضرائب بسبب الفاتورة الإلكترونية

مصلحة الضرائب
مصلحة الضرائب

عقدت لجنة مشتركة بين النقابة العامة لصيادلة مصر والنقباء الفرعيين اجتماعا أمس الخميس، مع ممثلي مصلحة الضرائب بشأن الفاتورة الالكترونية، وحدد المجتمعون عدة توصيات سيتم إرسالها إلى وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب وتضمنت التوصيات عدة نقاط وهى:

توصيات نقابة الصيادلة

  • مخاطبة وزير المالية لتشكيل لجنة مشتركة بين نقابة الصيادلة ومصلحة الضرائب لإعفاء الصيدليات من منظومة الإيصال الإلكتروني نظرا لأن معظم الصيدليات منشأت صغيرة يرتكز عملها فى الاتجار فى سلع مسعرة جبريا بناء على فواتير شراء مذكور بها مجمل ربح محدد واعتبار كل المشتريات مبيعات، بالاضافة إلى كثرة عدد الأصناف المتداولة فى الصيدلية لتصل الى ١٥٠٠٠ صنف، منها الخاضع وغير الخاضع لضريبة القيمة المضافة، مما يصعب تقديم فاتورة عن كل عملية بيع.
  • صعوبة خطوات الاشتراك والتفعيل الحالية على كثير من الصيادلة.

وأوضح ممثلي مصلحة الضرائب أن الانضمام لمنظومة الفاتورة الالكترونية وجوبي بناء على قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠والموعد المحدد لذلك غايته ١٥ديسمبر ٢٠٢٢لكل الممولين دون استثناء، كما أن الصيادلة ملزمون بالتسجيل في منظومة الفاتورة الالكترونية بناء على القانون وأن اخر موعد للتسجيل ١٥/١٢/٢٠٢٢، وذلك بدون أي رسوم فى الوقت الحالى من خلال التوجه الى مقار مصلحة الضرائب بالمحافظات.

كما أنه على الصيدليات التى تتعامل مع المستهلك النهائى فقط ولا تتعامل مع شركات أو جهات حكومية التسجيل فى منظومة الفاتورة الالكترونية عمل طلب إرجاء الإيصال الإلكتروني حتى مرحلة التنفيذ ١٥ابريل ٢٠٢٣ محافظات القاهرة الكبرى والإسكندرية  ١٥يوليو٢٠٢٤ باقي المحافظات.

والانضمام إلى هذه المنظومة لا يمس اتفاقية ٢٠٠٥ بين مصلحة الضرائب ونقابة الصيادلة المحصنة قضائيا إذ تظل للاتفاقية حجتها القضائية المعتبرة قانونا.

الفاتورة الالكترونية نقابة الصيادلة مصلحة الضرائب الصيادلة الضرائب

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