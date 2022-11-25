إمام عاشور يستعد لمباراة المصري البورسعيدي في كأس مصر.. شاهد

شارك إمام عاشور، لاعب نادي الزمالك، جمهوره بصورة له، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهر إمام عاشور فى الصورة أثناء ممارسة الدريبات الجماعية لـ نادى الزمالك استعدادا لمبارة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك أمس الخميس مران على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بعقد جلسة بين الجهاز الفني للفريق واللاعبين من أجل الحديث عن مباراة المصري البورسعيدي المقبلة في كأس مصر.

وشدد روي أجواش مدرب الزمالك في جلسته مع اللاعبين على أهمية تنفيذ تعليمات الجهاز الفني وضرورة التركيز على استغلال الفرص في اللقاء المقبل لعدم الدخول في أي حسابات فنية معقدة.

وأوضح أجواش في رسالته للاعبين على أهمية جاهزيتهم للمباراة المقبلة لأنه من الوارد أن يعتمد على أي عنصر منهم خلال اللقاء المرتقب أمام المصري.