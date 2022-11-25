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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

القبض علي سائق ميكروباص دهس طالبة في المقطم

صدى البلد

ضبط رجال الأمن بالقاهرة سائق لقيامه بالإصطدام بطالبة ما أدى لوفاتها.

تبلغ لشرطة النجدة بوقوع مصادمة ووجود متوفى بدائرة قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة.

وبالإنتقال والفحص تبين أنه حال سير ميكروباص "خالى من الركاب"  قيادة سائق ، مقيم بدائرة القسم "لاذ بالفرار تاركاً السيارة" إصطدم بطالبة ، مقيمة بدائرة القسم ، وتوفيت متأثرة بإصابتها بكسور وكدمات متفرقة بالجسم ".

وتم نقلها لأحد المستشفيات"  وذلك حال عبورها الطريق محل البلاغ نتج عن ذلك الاصابات المشار إليها .

وبسؤال والدها أيد ما سبق وإتهم قائد الميكروباص فى وفاتها .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المتهم المذكور وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

القاهرة سائق قسم شرطة المقطم المقطم مديرية امن القاهرة

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