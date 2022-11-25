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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين الغربية: تشوين 128 ألف طن أرز شعير بالصوامع والمخازن

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكد المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية ، أن مواقع التجميع المجهزة لمحصول الأرز الشعير بمراكز المحافظة ، استقبلت حتى اليوم الجمعة ،128 ألف طن أرز شعير، لافتا إلى متابعة آلية عمل منظومة توريد الأرز بالمواقع المخصصة على مستوى المحافظة.

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وأشار " أبوهاشم" ، إلى حرص المحافظة على فتح كافة المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام خلال موسم التوريد، إلى جانب عدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

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وأضاف وكيل وزارة التموين بالغربية، أنه يتم التأكد من مطابقة حبة الأرز لكافة المواصفات مع خلوها من الشوائب، مع التأكيد على نظافة مواقع التخزين وخلوها من أي محاصيل أخرى.

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