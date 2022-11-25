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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الإعلان عن قائمة الزمالك في كأس مصر أمام الفريق البورسعيدي

صدى البلد

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن قائمة الأبيض لخوض مباراة المصري المقرر لها غدا  السبت على ملعب ستاد الجيش، في إطار مباريات دور الثمانية لبطولة كأس مصر.

وتضم القائمة كلا من:

حراسة المرمى : محمد عواد  - محمد صبحي - محمد نديم

خط الدفاع : عمر جابر - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - محمد طارق - عبد الله جمعة - حاتم سكر

خط الوسط : عمرو السيسي - محمد حسام "بيسو"  - محمد أشرف " روقا" - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيف جعفر - سيد عبد الله "نيمار" - مصطفى شلبي - أحمد مصطفى "زيزو"

خط الهجوم : يوسف أسامة نبيه - حسام أشرف

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