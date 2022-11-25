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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شوبير لمنتخب قطر بعد الخسارة أمام السنغال:كنا نتمنى استمرار النتائج الإيجابية العربية

شوبير
شوبير

 


وجه الإعلامي أحمد شوبير رسالة للمنتخب القطري بعد الخسارة من منتخب السنغال بنتيجة 3-1 في المباراة التي أقيمت علي استاد الثمامة، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات، في بطولة كأس العالم (قطر 2022) .


وكتب شوبير عبر حسابه علي فيسبوك "هاردلك للمنتخب القطري كنا نتمني استمرار النتائج الإيجابية العربية في المونديال".


سجل ثلاثية السنغال بولاي ديا وفامارا ديديو وبامبا ديانج في الدقائق 41 و48 و84 على الترتيب، فيما أحرز هدف قطر الوحيد البديل محمد مونتاري في الدقيقة 78.

ويحتل منتخب السنغال المركز الثالث في جدول ترتيب المجموعة خلف هولندا المتصدر والاكوادور بثلاث نقاط قبل اللقاء المرتقب بينهم الليلة في حين يحتل منتخب قطر المركز الاخير بخسارتين .

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IMG_٢٠٢٢١١٢٥_١٧١٦٤٦
بطولة كأس العالم الإعلامي أحمد شوبير منتخب السنغال يوجة رسالة منتخب قطر

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