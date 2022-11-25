ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

قدم أحمد دياب مذيع صدى البلد تغطية عاجلة عن تدهور الحالة الصحية للفنانه أنغام وآخر مستجدات حالتها الصحية.

أعلنت الصفحة الرسمية بانستجرام للفنانة أنغام نقلها للمستشفى وقيامها بعملية جراحية، وأعلن الطبيب أنه تم نقلها للمستشفى نتيجة إصابتها بنزيف حاد بسبب معاناتها من التصاقات في الأمعاء.

وللأسف تدهورت حالة الفنانة أنغام الصحية جداً، ما استدعى نقلها للمستشفى، وتصدر مؤشر البحث جوجل خلال الساعات الماضية اسم الفنانة أنغام.

وكتب شقيق الفنانة أنغام الموزع الموسيقي خالد سليمان منشورا له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعد دخول شقيقته في وعكة صحية مفاجئة، وقال شقيق أنغام، في منشوره عبر فيسبوك، «يارب اعف عنها واشفيها .. اللهم امين يارب العالمين».

وأكد شقيق المطربة أنغام أنها بصحة جيدة وفى تحسن مستمر داخل المستشفى المحجوزة به حاليًا، ونفي خالد سليمان شقيق أنغام أن شقيقته أصيبت بشلل فى الأمعاء كما قال البعض.

وقال والد أنغام إن معظم الأخبار التي تم تناقلها حول الحالة الصحية لأنغام غير صحيحة وأنها لم تفقد الوعي كما قال البعض وأن حالتها مستقرة وطلب من جمهورها الدعاء لها بالشفاء العاجل.