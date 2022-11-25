بحث العلاقات الثنائية.. رئيس الوزراء العراقي يستقبل وفدا من الكونجرس الأمريكي

استقبل رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، وفداً من الكونجرس الأمريكي برئاسة السيناتور مارك تاكانو، وعضوية عدد من أعضاء الكونجرس، بحضور السفيرة الأمريكية لدى العراق ألينا رومانوسكي.

وذكر بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع) أن "السيناتور تاكانو، الذي يرأس لجنة شؤون المحاربين القدامى في الكونجرس، قدم تهانيه للسوداني بمناسبة مباشرته مهامّه ونيل الحكومة ثقة مجلس النوّاب، بوصفه أوّل وفد يمثل الكونجرس الأمريكي يزور العراق بعد تشكيل الحكومة".

وأضاف البيان أنه "جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين العراق والولايات المتحدة، وسير مجريات الحرب على الإرهاب وأداء القوات العراقية في ملاحقة فلول داعش الإرهابية، كما جرى البحث في تعزيز العلاقات والشراكة وفق اتفاقية الإطار الاستراتيجي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون في مواجهة التغيرات المناخية وجهود مواجهة شحّ المياه".

وأشار السوداني "الى أهمية العلاقة مع الولايات المتحدة، وسعي العراق إلى تأكيد علاقة متوازنة مع محيطه الإقليمي والدولي، بما يحفظ السيادة الوطنية للعراق، ويدعم استقرار المنطقة وأمنها".