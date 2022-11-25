هولندا تتقدم على الإكوادور بهدف في الشوط الأول بـ كأس العالم

تقدم منتخب هولندا بهدف نظيف على نظيره الإكوادور، بالشوط الأول، في المباراة التي تجمع بينهما، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العالم 2022.

وجاء الهدف عن طريق كودي جاكيو في الدقيقة 6.

وجاء تشكيل هولندا كالتالي:

حراسة المرمى: أندريس نوبرت

خط الدفاع: دينزل دومفريز - ماتياس دي ليخت - فيرجيل فان دايك - ناثان أكي - دالي بليند

خط الوسط: فرينكي دي يونج - تون كوبمينرس - دافي كلاسين

خط الهجوم: كودي جابكو - ستيفن بيرجفاين.

وجاء تشكيل الإكوادور كالتالي:

حراسة المرمى: جالينديز.

خط الدفاع:هينكابي، بوروزو، توريس.

خط الوسط: بريسيادو، كايسيدو، مينديز، إستوبينان.

خط الهجوم: بلاتا، إينير فالنسيا، إيسترادا.

يدخل منتخب هولندا اللقاء وهو في المركز الأول في المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، بالتساوي مع الإكوادور والذي يأتي خلفهما منتخب السنغال بنفس عدد النقاط بعدما فاز على قطر بثلاثية.