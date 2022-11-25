الخولي: الدولة تنفذ استراتيجية حقوق الإنسان دون إملاء من أحد

تحدث طارق الخولي، عضو مجلس النواب، عن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وأكد الخولي، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “حقائق وأسرار” المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري، إن الدولة المصرية تمضي قدما في تنفيذ استراتيجية حقوق الإنسان دون إملاء من أحد، موضحًا أنه تم العفو عن الـ30 مهتم، إضافة إلى أكثر من 1000 شخص تم العفو عنهم مسبقا.

وأوضح الخولي أن الدولة تحمل على عاتقها تطبيق استراتيجية حقوق الإنسان في كافة المجالات، كما أن هناك تنسيق مشترك يجري بين كافة الجهات في ملف العفو الرئاسي.

العفو عن المهتمين



وتابع: تفعيل لجنة العفو الرئاسي يشير إلى رغبة الدولة في العفو عن المهتمين الذين لم تلطخ أيديهم بالدماء، وهناك دراسة كاملة للعديد من ملفات المتهمين المتهمين الذين سيتم الإفراج عنهم مستقبلا.



وأوضح ، أن جميع من صدر لهم عفو رئاسي، تم دراسة حالتهم الاجتماعية وتوفير فرص عمل لهم وتأهيلهم ليندمجوا في المجتمع.