تقهر الظلام وتحقق إنجازا.. أول طالبة دكتوراة كفيفة فى جامعة المنصورة



عرض برنامج مصر تستطيع تقريرا بعنوان فقدت البصر وعوصته بالعزيمة والإرادة.. رنا حامد تسير على خطى عميد الأدب العربي طه حسين .



ووفقا للتقرير فإن الباحثة رنا حامد على درجة الدكتوراة فى الأدب الإنجليزى بمرتبة الشرف الأولى من كلية الآداب جامعة المنصورة لتكون بذلك أول دكتورة طالبة كفيفة تقهر الظلام تحقق هذا الانجاز .



وقالت " حامد " خلال تقرير أذاعه برنامج مصر تستطيع والمذاع عبر فضائية dmc ، إن شعورها بعد حصولها على درجة الدكتوراة كان لا يوصف لأنه كان طموحها منذ طفولتها عقبت " حسيت انى عملت انجاز لما حصلت على الدكتوراة "

