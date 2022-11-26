آخر مستجدات حياة كريمة بتطوير الوحدات الصحية فى الفيوم

كشفت المهندسة صفاء نور الدين المشرف بجهاز تعمير القاهرة الكبرى آخر مستجدات تنفيذ مبادرة حياة كريمة بمحافظة الفيوم .



وقالت " نور الدين " خلال تقرير أذاعه برنامج حياة جديدة والمذاع عبر فضائية الحياة ، إن مبادرة حياة كريمة رفعت كفاءة أعمال الموقع العام ، وأعمال الدهانات ورفع شامل لجميع البنود وعمل الموقع العام للمشاريع الطبية والمستشفيات ، وعزل الأسطح فى الوحدات الصحية .



وأشارت إلى أن الأهالى استقبلوا أعمال التطوير لمبادرة حياة كريمة ب فرحة كبيرة خاصة مع إتاحة الوحدة الطبية لمدة 24 ساعة للأهالى وتقديم أعلى جودة طبيبة للمواطنين .

ومن جانبه قال المهندس مصطفى السعدنى مدير مشروعات حياة كريمة بالشركة المنفذة إنه تم تطوير الوحدة الصحية بمحافظة الفيوم ورفع كفاءة كاملة والتى تخدم بدورها كافة أهالى القرى بالمحافظة وكافة الاهالى تعاونت بشكل كبير مع كافة أعمال تطوير مبادرة حياة كريمة بالمحافظة .



