ميرهان حسين تغني "كلمتين وبس" في فيلم "اتنين للإيجار".. فيديو

روجت الفنانة ميرهان حسين لفيلمها الجديد اتنين للايجار المقرر عرضة قريبا بدور العرض وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

وظهرت ميرهان حسين فى برومو الفيلم مغنية ضمن أحداث العمل، وتغني "كلمتين وبس" من كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسي، هندسة صوتية محمد جودة.



وكتبت ميرهان حسين "فيلم اتنين للإيجار قريبًا في جميع دور العرض في مصر و الدول العربية شوفوا و اسمعوا أغنيتي كلمتين و بس كاملة على يوتيوب اللينك في البايو و الستوري



أحداث الفيلم :

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رحلة تجمع بيومي وثروت إلى أحد منتجعات الغردقة، وخلال تلك الرحلة يقابلان عدة شخصيات.



وفيلم "إتنين للإيجار" من تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ضيوف الشرف، "رانيا يوسف، ناهد السباعي، ميرهان حسين وثراء جبيل.