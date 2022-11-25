عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين تغني "كلمتين وبس" في فيلم "اتنين للإيجار".. فيديو

ميرهان حسين
ميرهان حسين

 

 

روجت الفنانة ميرهان حسين لفيلمها الجديد اتنين للايجار المقرر عرضة قريبا بدور العرض وذلك عبر حسابها علي موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام".

 

وظهرت ميرهان حسين فى برومو الفيلم مغنية ضمن أحداث العمل، وتغني "كلمتين وبس" من كلمات سامح الكومي، ألحان خالد سلطان، توزيع إسلام شيبسي، هندسة صوتية محمد جودة.


وكتبت ميرهان حسين "فيلم اتنين للإيجار قريبًا في جميع دور العرض في مصر و الدول العربية شوفوا و اسمعوا أغنيتي كلمتين و بس كاملة على يوتيوب اللينك في البايو و الستوري


أحداث الفيلم :

تدور أحداث الفيلم في إطار كوميدي حول رحلة تجمع بيومي وثروت إلى أحد منتجعات الغردقة، وخلال تلك الرحلة يقابلان عدة شخصيات.


وفيلم "إتنين للإيجار" من تأليف أسماء غازي، إخراج شادي علي، بطولة بيومي فؤاد ومحمد ثروت، ضيوف الشرف، "رانيا يوسف، ناهد السباعي، ميرهان حسين وثراء جبيل.

IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٢٣٧
IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٢٣٧
IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٢٥١
IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٢٥١
IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٣٢١
IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٣٢١
IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٨٤٩
IMG_٢٠٢٢١١٢٥_٢٢٠٨٤٩
اتنين للإيجار فيلم اتنين للإيجار فيلمها الجديد أحداث الفيلم الفنانة ميرهان حسين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قدام المعازيم | أبّ يطلّق زوجته في الميكروفون ليلة زفاف ابنته بدمياط.. فيديو

بيان عاجل من نقابة المهن التمثيلية بعد ضبط منة شلبي في مطار القاهرة

قنوات مفتوحة لإذاعة مباراة هولندا والإكوادور في كأس العالم 2022.. اعرف التردد

كأس العالم .. سعودي يواسي مشجعة ألمانية بعد الخسارة من اليابان.. شاهد

خسّر بنتي شرفها .. قصة صادمة ترويها زوجة ضائعة أمام محكمة الأسرة

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

رأي الأطباء في حالة أنغام الصحية | والد الفنانة يكشف .. فيديو

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

ترشيحاتنا

العنف ضد المرأة..أرقام وإحصائيات عالمية مرعبة حول تعرض النساء للإيذاء الجسدي سنويا

ماذا قالت منة شلبي في تحقيقات النيابة العامة؟

هل يمكن حدوث سيول جدة في مصر؟.. الأرصاد تطلق تحذيرا عاجلا

من طلق زوجته بدون سبب.. الإفتاء توضح الحكم والعقوبة

الذهب يواصل صعوده بنهاية تعاملات اليوم الجمعة 25-11-2022

النيابة العامة تخلى سبيل الممثلة منة شلبي بضمان مالي 50 ألف جنيه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صفات وعيوب برج القوس 2022 الرجل والمرأة.. وتوقعات الحب والزواج والصداقة

يدمر النظر .. كتم العطس يسبب أضرارا كارثية

صورة حيّرت العلماء لظهور مجرة أعلى معبد الكرنك .. ما القصة ؟

عشان ما تتعبش.. اكتشف أفضل وقت للحصول على فيتامين د فى الشتاء

فيديو

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

أب وأم و4 أبناء .. كواليس أعتناق أسرة برازيلية الإسلام في قطر

ادعوا لها بالشفاء.. تفاصيل حالة أنغام الصحية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ