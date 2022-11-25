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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد إجرائها عملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

أنغام
أنغام

كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام.

 

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تحسنت كثيرا.. والد أنغام يكشف تطورات حالتها الصحية وموعد خروجها من المستشفى

وقال محمد علي سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية لانغام تحسنت، وخرجت من غرفة العمليات، وبدأت التحدث والحركة والأمور طبيعية.

 

كل شيء مستقر في حالتها الصحية

 

وأضاف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، أن كل شيء مستقر في حالتها الصحية، لافتا إلى أن بطمن كل جمهور أنغام انها بحالة صحية مستقرة وليس هناك أي أزمة. 

 

أنغام الفنانة انغام محمد علي سليمان الحالة الصحية اخبار التوك شو

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