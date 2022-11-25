بعد إجرائها عملية جراحية.. آخر تطورات الحالة الصحية للفنانة أنغام

كشف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة أنغام.

وقال محمد علي سليمان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية، المذاع عبر قناة ام بي سي مصر، مساء اليوم الجمعة، إن الحالة الصحية لانغام تحسنت، وخرجت من غرفة العمليات، وبدأت التحدث والحركة والأمور طبيعية.

كل شيء مستقر في حالتها الصحية

وأضاف الموسيقار محمد علي سليمان، والد الفنانة أنغام، أن كل شيء مستقر في حالتها الصحية، لافتا إلى أن بطمن كل جمهور أنغام انها بحالة صحية مستقرة وليس هناك أي أزمة.



