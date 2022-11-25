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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جميعهم من أسوان..أسماء مصابي حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بطريق أسيوط

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

استقبلت مستشفى أسيوط العام 13 مصابا بجروح وكدمات في حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل وقع بطريق أسيوط القاهرة الصحراوي الغربي بمدخل بوابة أسيوط .
كان اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط تلقى إخطارا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى نقل بحري مدخل بوابة أسيوط بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من مطار أسيوط ووجود مصابين .
على الفور انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والإسعاف وتبين من المعاينة والفحص تصادم سيارتين ميكروباص ونقل وأسفر الحادث عن إصابة كلا من "سراج.ب.ع" 25 عامًا ، مصاب بكدمات ، و"محمد.م.خ" 28 عامًا، مصاب مصاب بكدمات و"حسن.و.ر" 36عامًا، مصاب بكدمات في الصدر و"يوسف.ج.ل" 25 عامًا، جرح بالرأس و"محمد.ف.ص" 31 عامًا،  جرح بالوجه و"محمد.ب.أ" 29 عامًا، جرح بالجبهه و"إبراهيم.م.ي" 27 عامًا ، مصاب بكدمات .

إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارات بطريق أسيوط الصحراوي

مصرع وإصابة 6 أشخاص في تصادم سيارتين وموتوسيكل وتروسيكل بأسيوط

كما أصيب "محمود.ر.ي" 36 عامًا، مصاب بكدمات و"محمد.ح.ع" 4 سنوات ، مصاب بكدمات و"أحمد.م.ف" 30 عامًا، مصاب بجرح بالرأس و"محمود.م.إ" 35 عامًا،مصاب بكدمات و"أحمد.ع.ا" 28 عامًا، مصاب بكدمات و"أيمن.ط.م" 28 عامًا، مصاب بكدمات وجميعهم مقيمين محافظة أسوان ، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة .

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