هند عاكف تكشف تسجيلا صوتيا لأشرف زكي عن أزمة دعوات القاهرة السينمائي

كشفت الفنانة هند عاكف، عن تسجيل صوتي للفنان أشرف زكي، حول أزمة دعوات مهرجان القاهرة السينمائي، قائلة: "غيبت عن المهرجان منذ عام 2015 وكنت أصرح تصريحات عن أن مصر بلد الأمان، ثم انشغلت بالعمل السياسي، ومابقتش أروحه، ولما رجعت المهرجان تاني؛ كلمتهم العام السابق، قولتلهم أنا رجعت، وحابة أتواجد زي ما كنت".

وأضافت "عاكف" خلال حوارها ببرنامج "نص الكلام" المذاع عبر فضائية "النهار":" تاريخي مشرف جدا، وأنا راضية عنه جدا وسعيدة به، سواء تاريخي الفني أو السياسي، والإدارة قالتلي إن الدعوات خلصت، ولكني أصريت؛ علشان أتواجد مع الفنانين، قالولي هنكتب اسم حضرتك في كشف من الكشوفات اللي فيه ناس هتيجي، ولكن الدعوات خلصت، وبالفعل دخلت وحضرت الفعاليات".

وتابعت: "هذا العام محبتش يحدث نفس الموقف، فقمت بالاتصال بإدارة المهرجان، وقولتلهم عايزة أعرف الدعوات اتطبعت ولا لسه؟، وعملت تليفون، وبلغوني أن اسمي مش في الكشف، وبالفعل بعت لأستاذ حسين فهمي، وبيني وبينه علاقة زمالة، وروحت على الإدارة ومالقيتهوش، ولقيت موظفة بتقولي: هند عاكف ملهاش دعوة في المهرجان، قولت: أنا أشك، فردت عليا بتقولي، أنتي كنتي لابسة إيه السنة اللي فاتت؟، وأنا كنت بمثِّل حضارة بلدي".

وواصلت حديثها: "جاتلي بنوتة بتقولي، لو فيه مشكلة؛ دكتور أشرف زكي هيحلها، لأنه هو المسئول عن دعوات الفنانين، قولتلها إزاي؟، عمرها ما حصلت وكلمته وأنا قاعدة مردش، قولتلها أنا هستأذنه فورا، ولما روحت البيت؛ بعتلي الدكتور أشرف بيعتذر لي إنه مسافر".

وكشفت عن رد الدكتور أشرف زكي فى الرسالة: قالي: "أولا مفيش الكلام ده، وإمبارح مفاصلني في دعوات مجلس الإدارة، وبيقولي هبعت لك دعوة ليك لوحدك، ورفضت، لأن هناك موقع خاص بالحضور والفعاليات، إنما حضور المهرجان؛ فلا علاقة لي بدعواتهم إطلاقا".