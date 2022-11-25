بداية الأزمات..تعرف على أول قرارات أعضاء مجلس نادي سموحة بعد عودة فرج عامر

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي سموحه فوز رجل الأعمال فرج عامر برئاسة النادي مرة أخرى بعد قرار القضاء الإداري تأجيل الجمعية العمومية لنادي سموحة وإعادة الانتخابات على مجلس الادارة في جمعية عمومية جديدة.

ويدرس بعض أعضاء نادي سموحة تقديم استقالتهم عقب فوز المهندس محمد فرج عامر برئاسة النادي من جديد.

وعلم صدى البلد أن بعض أعضاء مجلس إدارة نادي سموحة يدرسون تقديم استقالتهم خلال الفترة المقبلة لتفادي بعض الأزمات على هامش الخلافات السابقة.

نتيجة انتخابات نادي سموحة



وحصل رجل الأعمال فرج عامر على 8443 صوتا من إجمالي 18762 صوتا لاعضاء الجمعية العمومية لنادي سموحة بينما حل ثانيا في عدد الاصوات المرشح وليد عمر عبد العزيز عرفات بإجمالي 5832 صوتا.

وضمت قائمة المرشحين على رئاسة نادي سموحة 6 أسماء وهم: أحمد الصغير ورفعت مرسى ومحمد فرج عامر ومحمد مجاهد وهانى محمد أمين ووليد عرفات.

وقرر مجلس إدارة نادى سموحة، برئاسة وليد عرفات، فى اجتماعه الذى أقيم الجمعة الماضى، أن يكون اليوم الجمعة 25 نوفمبر موعدا لانعقاد الجمعية العمومية وانتخاب رئيس مجلس إدارة جديد بعد قرار محكمة القضاء الإدارى بإعادة الانتخابات على منصب رئيس النادى.

وشهدت انتخابات نادي سموحة اقبالا متزايدا من أعضاء الجمعية العمومية، وذلك في الساعات الأولى من فتح باب التصويت على ٦ مرشحين على مقعد الرئيس الذي بدأ في التاسعة صباحا، تحت إشراف قضائي، وموظفي مديرية الشباب والرياضة في الإسكندرية.

أشرف على الانتخابات مستشارون من هيئة قضايا الدولة في ١٠٠ لجنة داخل النادي، فضلا عن التأمين الكامل من قبل مديرية أمن الاسكندرية خارج أسوار النادي.

وأظهر موظفو الشباب والرياضة الذين توافدوا على النادي قبل فتح باب التصويت التزاما كبيرا في اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية والتنظيمية وحسن التعامل مع اعضاء الجمعية العمومية الذين لهم حق التصويت لضمان حسن سير عملية الانتخابات في سهولة ويسر.

وأوضحت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، أن عدد من لهم حق التصويت في الانتخابات يبلغ حوالي 103 آلاف و863 ناخبا وتم تخصيص 100 لجنة للإدلاء بالأصوات وسط إشراف قضائي كامل، وتم اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية.