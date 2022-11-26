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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

لو محتار.. أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة بمواصفات فائقة

أفضل هاتف سامسونج
أفضل هاتف سامسونج للفئة المتوسطة بمواصفات فائقة

تحاول شركة سامسونج العملاقة المنافسة مع شركات هواتف أندرويد والاستحواذ على حصصها بالأسواق العالمية، خاصة شركة شاومي التي تقدم هواتف ممتازة للفئة المتوسطة، ولكن استطاعت سامسونج في الفترة الأخيرة، إطلاق عدد من هواتف الفئة المتوسطة التي تتمتع بالفعل بقدرة تنافسية في السوق. 

 

وبحسب موقع GizChina فإن هاتف Galaxy A53، يمكنه توفير تجربة مستخدم فائقة، حيث يعد واحدا من بين أفضل الهواتف الذكية في الأسواق العالمية المتاحة بسعر أقل من 500 دولار، وفيما يلي نعرض مواصفاته وسعره في السوق المصري: 

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مواصفات هاتف سامسونج Galaxy A53 للفئة المتوسطة 

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy A53 بشاشة فائقة الجودة بقياس 6.5 بوصة من نوع OLED مع معدل تحديث 120 هرتز في الثانية قادر على تشغيل الأفلام ذات الجودة العالية والألعاب الثقيلة بدون تقطع ، مع جودة عرض+ FullHD، ومستشعر للبصمة تحت الشاشة، كما يقدم مقاومة للمياه والغبار، مع نوتش صغير في منتصف الشاشة.

 

ويقدم هاتف سامسونج Galaxy A53 كاميرا خلفية رباعية الرئيسية منها تأتي بدقة 64 ميجا بكسل، متصلة بكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجا بكسل، مع مستشعر لتصوير الماكرو بدقة 5 ميجا بكسل، وعدسة لتصوير العمق بدقة 5 ميجا بكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية للتصوير السيلفي ومكالمات الفيديو  تأتي بدقة 32 ميجا بكسل.

 

ويحتوى هاتف سامسونج Galaxy A53 على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، يتم شحنها عبر منفذ شحن من نوع Type-C، وتدعم تقنية الشحن السريع بقدرة 25 واط.

 

ويعمل هاتف سامسونج Galaxy A53 بمعالج من نوع  Exynos 1280 من تصنيع الشركة مع 6 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، وسعة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، قابلة للتوسعة عبر فتحة مخصصة لبطاقات الذاكرة الخارجية microSD تصل إلى 1 تيرابايت، وحصل مؤخرا على أحدث نظام تشغيل لهواتف الأندرويد، وهو 13 Android .  

 

سعر هاتف سامسونج Galaxy A53 في السوق المصري 

 

ويبدأ سعر هاتف سامسونج Galaxy A53 في السوق المصري من حوالي 9 آلاف جنيه مصري، اعتمادا على النسخة، كما أن السعر يختلف من متجر لآخر. 

 

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