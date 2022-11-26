تامر عاشور: عامر منيب قدوتي.. وألحاني وليدة اللحظة

ضيف انغام..

حل الفنان تامر عاشور ضيفا مع الفنانة أنغام ببرنامج أنغام والمذاع عبر فضائية dmc وجاءت أبرز تصريحاته كالتالى .

تامر عاشور: عندي أغاني كتير محدش عارفها وأنا بس اللي بسمعها

قال الفنان تامر عاشور إنه لا يجهز الألحان قبل طرحها ولكنها تأتى الفكرة من تلقاء نفسها دون تجهيز .



وأضاف " عاشور " خلال استضافته ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أنه يستمتع بهواية التلحين ويمتلك ألحان كثيرة لم يعطيها لأى فنان حتى لم يقوم بغنائها .



ولفت إلى أنه يجمعه ثنائى مشترك مميز مع الملحن خالد عز وعقب " صوته جميل وألحانه مميزة " .

أكتر من أخويا.. تامر عاشور: ألحان رامى جمال لها طابع مميز



قال الفنان تامر عاشور إن رامى جمال ألحانه رائعة ومميزة واشترك معه فى أغانى " هاجى على نفسى " وله طابع وبصمته المميزة .

وأضاف " عاشور " خلال استضافته ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أن رامى جمال صديقه منذ أيام الجامعة فى كلية التربية الموسيقية وتجمعهم صداقة تمتد لسنوات عدة وعقب " ده أكتر من أخويا " .



ولفت إلى أن أغنية قولوله سماح من كلمات أحمد المالكى وألحان العسال ولاقت نجاح كبير عند جمهوره عند طرحها



كان أطيب قلب.. تامر عاشور: عامر منيب قدوتى في الغناء



قال الفنان تامر عاشور إن الفنان الراحل عامر منيب من الشخصيات المحترمة قولا وفعلا وكان خلوق للغاية واشترك معه فى أغنية ثانية واحدة وقام بتلحين أغنية فى فيلم الغواص .



وأضاف " عاشور " خلال استضافته ببرنامج انغام والمذاع عبر فضائية dmc ، أن الفنان عامر منيب كان شخصية محبوبة على المستوى الفنى والشخصى وكانت من أسعد لحظات حياته هو سماعهم الغناء سويا وكانت تجمعهم صداقة .

وأشار إلى أنه كان يتخذ الفنان عامر منيب قدوة ومثل أعلى فى مشواره الفنى وعقب " كانت أخلاقه مهذبة والناس كلها بتحبه وكان أطيب حد فى الدنيا " .

