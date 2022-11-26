للفوز على الأرجنتين.. سيارة رولز رويس مكافأة لكل لاعب سعودي بكأس العالم

كان فوز المملكة العربية السعودية على الأرجنتين بطلة كأس العالم مرتين 2-1 على ملعب لوسيل في قطر أحد أكبر المفاجآت هذا العام.

حيث وصف الكثيرون هزيمة الأرجنتين بأنها أكبر مفاجأة في تاريخ كأس العالم، خاصة وأن لديهم أسطورة كرة القدم في العالم «ليونيل ميسي».

فمع وجود 48 مركزًا تفصل بين الأرجنتين والمملكة العربية السعودية في التصنيف العالمي، توقع الكثيرون أن تهزم الأرجنتين المملكة العربية السعودية بسهولة.

فالأرجنتين لم تهزم ولا لمرة واحدة منذ 3 سنوات وهي واحدة من المرشحين للفوز ببطولة 2022.

رولز رويس لكل لاعب سعودي

واليوم وفقًا لتقرير صادر عن شركة Express البريطانية، سيتم منح كل لاعب في المملكة العربية السعودية سيارة رولز رويس من قبل العائلة المالكة في البلاد بعد الفوز المذهل.

ويقال أن الأمير محمد بن سلمان آل سعود سيقدم لكل لاعب سيارة رولز رويس فانتوم بقيمة 6 ملايين رينجيت ماليزي عند عودتهم من قطر.

