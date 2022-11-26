آمبر هيرد تفوز بلقب الأكثر شهرة في العالم على جوجل

تصدرت آمبر هيرد عناوين الصحف في عام 2022، والتي كان أبرزها دعوى التشهير التي رفعها نجم هوليوود الأمريكي «جوني ديب» ضد طليقته «آمبر هيرد» بعد أن وصفت نفسها بأنها ناجية من العنف المنزلي في مقال نشرته واشنطن بوست عام 2018.

بمتوسط ​​5.6 مليون عملية بحث شهريًا في الولايات المتحدة، احتلت الممثلة الأمريكية «آمبر هيرد» البالغة من العمر 36 عامًا الصدارة في قائمة الشخصيات الأكثر شهرة على جوجل Google لعام 2022، وفقًا لـ CelebTattler.



جوني ديب وإليزابيث على محركات البحث

قام موقع الويب بتحليل نقاط البيانات من اتجاهات بحث جوجل في عام 2022 وتتبع أكثر من 150 من المشاهير، وقد احتل جوني ديب المركز الثاني بعد آمبر هيرد في هذه القائمة مع 5.5 مليون عملية بحث شهريًا.

قال متحدث باسم CelebTattler لصحيفة نيويورك بوست الأمريكية: "كان هذا العام مليئًا بالأحداث المتعلقة بقصص وأخبار المشاهير، سواء كان إيلون ماسك يتولى تويتر أو القضايا مثل جوني وآمبر".

احتلت الملكة إليزابيث الثانية التي توفيت هذا العام، المرتبة الثالثة في القائمة حيث تم إجراء 4.3 مليون عملية بحث باسمها على جوجل شهريًا لهذا العام.

احتل لاعب كرة القدم «توم برادي» المرتبة الرابعة في القائمة بـ 4.06 مليون عملية بحث.

كما احتلت كيم كارداشيان وبيت ديفيدسون المركزين الخامس والسادس في القائمة.