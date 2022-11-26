لا أثق فى الفريق .. بشير التابعي: مباراة الزمالك والمصري ستكون عقيمة

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك السابق، صعوبة مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع المصري البورسعيدي في بطولة كأس مصر.

ويلتقي الزمالك مع المصري البورسعيدي، في الخامسة من مساء اليوم السبت، على استاد الجيش ببرج العرب، في ربع نهائي كأس مصر.

وقال بشير التابعي، في تصريحات ببرنامج «اللعيب»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»: «مباراة اليوم صعبة على الفريقين، وستكون مباراة (عقيمة)، نظرًا للظروف التي تقام فيها المباراة، حيث لن تكون الجماهير سعيدة وهي تتابعها لإقامة كأس العالم في نفس التوقيت».

وأضاف: «أنا مش واثق إن الزمالك يقدر يفوز على المصري، بسبب عدم تواجد فيريرا، المدير الفني والغيابات التي يعاني منها الفريق، بالإضافة إلى المشاكل المالية التي يمر بها النادي في الفترة الأخيرة بسبب الحجز على أرصدته في البنوك».