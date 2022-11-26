كأس العالم.. bein sport تعلن نقل مباراتين على القناة المفتوحة اليوم

تتواصل فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في اليوم الثاني للجولة الثانية لكرنفال العالمي والذي يشهد مباريات قوية أهمها لقاء منتخب السعودية وبولندا بجانب مواجهة تونس أمام الدنمارك.

وتنقل المباريات عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقررت المجموعة القطرية نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات وقررت نقل مبارتي السعودية وبولندا وتونس وأستراليا.

وبخلاف القناة القطرية فقط أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث البطولة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات .

وتصل عدد القنوات المفتوحة إلى 7 ستنقل المباريات عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

1- نايل سات

bein sport ( 18 مباراة على القناة المفتوحة )

تردد 11054 H 27500

2- يوتلسات 9 شرقاً

قناة ORTB

تردد 11900 H 27500

قناة tvt

تردد 11900 H 27500

3- هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً

قناة rai 1

تردد 10992 V 27500

4- أسترا 19 شرقاً

قناة ZDF

تردد 11632 H 22000

قناة TF1

تردد 11376 V 22000

5- تركسات 42 شرق

قناة TRT1

تردد 11054 H 30000