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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم.. bein sport تعلن نقل مباراتين على القناة المفتوحة اليوم

كأس العالم
كأس العالم

تتواصل فعاليات بطولة كأس العالم 2022 في اليوم الثاني للجولة الثانية لكرنفال العالمي والذي يشهد مباريات قوية  أهمها لقاء منتخب السعودية وبولندا بجانب مواجهة تونس أمام الدنمارك.

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وتنقل المباريات عبر مجموعة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية على حقوق نقل البطولة حصرياً بمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وقررت المجموعة القطرية نقل 22 مباراة على القناة المفتوحة عبر ترددها على القمر الصناعي نايل سات وقررت نقل مبارتي السعودية وبولندا وتونس وأستراليا.

وبخلاف القناة القطرية فقط أعلنت قنوات أفريقية (ORTB وtvt) بث البطولة عبر ترددها على القمر الصناعي يوتلسات .

وتصل عدد القنوات المفتوحة إلى 7 ستنقل المباريات عبر 5 أقمار صناعية وترددها كالتالي:

1- نايل سات

bein sport ( 18 مباراة على القناة المفتوحة )

تردد 11054 H 27500

2- يوتلسات 9 شرقاً

قناة ORTB
تردد 11900 H 27500
قناة tvt
تردد 11900 H 27500

3- هوتبيرد ( الأوروبي ) 13 شرقاً

قناة rai 1
تردد 10992 V 27500

4- أسترا 19 شرقاً

قناة ZDF
تردد 11632 H 22000

قناة TF1
تردد 11376 V 22000

5- تركسات 42 شرق

قناة TRT1
تردد 11054 H 30000

كأس العالم 2022 السعودية وبولندا ونس أمام الدنمارك bein sport إفريقيا والشرق الأوسط

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