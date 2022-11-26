مؤتمر عن ريادة الأعمال والإبتكار من منظور الجيل الرابع بجامعة عين شمس

ينظم مركز ريادة الاعمال و الابتكار بجامعة عين شمس، مؤتمر ريادة الأعمال والإبتكار من منظور الجيل الرابع من الصناعة، وذلك تحت رعاية د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ود. غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يهدف المؤتمر الذي يعقد يوم ١٠ ديسمبر المقبل ويستمر لمدة يومين الي ربط الباحثين والطلبة والخريجين مع الشركاء الصناعيين، وتسليط الضوء على الأبتكار وريادة الأعمال في مجال 0.4 Industry بين الطلاب وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين للمشاركه في الأنشطة التعليمية وجذب شركاء جدد لتحقيق أهداف المشروع والشركاء الحاليين في المشروع من مصر وألمانيا وهم:





: Conbotics •

DADB •

youthinkgreen Egypt LLC

• SI-Ware Systems •

Si-Vision •

كما يشهد المؤتمر تقديم العديد من الأنشطة من قبل عدد من الشركاء الصناعيين والأكاديميين في كل من المانيا ومصر في مجال الجيل الرابع من الصناعة "0.4، وذلك على مدار يومين وسيتم تنفيذ أنشطة المؤتمر في مبنى الأبتكار وريادة الأعمال iHub وسيكون هناك بث مباشر للمؤتمر في جامعة برلين التقنية.

كما يشهد المؤتمر تقديم وتنفيذ سلسلة من الندوات وحلقات النقاش وورش العمل من خلال مجموعة من خبراء الصناعة وشركاء المشروع في مصر وألمانيا، ويهدف المؤتمر إلى جذب الطلاب في السنين الدراسية الأخيرة وحديثي التخرج والباحثين في المانيا ومصر.

وأوضح المركز أنه يمكن تسجيل الحضور و متابعة فاعليات المؤتمر من خلال زيارة الموقع التالى:

http://ihub.asu.edu.eg/industry40entrepreneurshipand-innovationperspetives.html