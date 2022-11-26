عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مؤتمر عن ريادة الأعمال والإبتكار من منظور الجيل الرابع بجامعة عين شمس

صدى البلد

ينظم مركز  ريادة الاعمال و الابتكار بجامعة عين شمس، مؤتمر ريادة الأعمال والإبتكار من منظور الجيل الرابع من الصناعة، وذلك تحت رعاية د محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، ود عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، ود. ايمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ود. غادة فاروق القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة .

يهدف المؤتمر الذي يعقد يوم ١٠ ديسمبر المقبل ويستمر لمدة يومين الي ربط الباحثين والطلبة والخريجين مع الشركاء الصناعيين، وتسليط الضوء على الأبتكار وريادة الأعمال في مجال 0.4   Industry  بين الطلاب وأصحاب المصلحة المحليين والدوليين للمشاركه في الأنشطة التعليمية وجذب شركاء جدد لتحقيق أهداف المشروع والشركاء الحاليين في المشروع من مصر وألمانيا وهم:
 

txt

اليوم.. ورشة عمل التأهيل لاختبار الأيلتس بزراعة عين شمس

txt

أخبار التعليم.. غلق كيانين وهميين في المنيا وموعد تسليم المشروعات البحثية وشرط النجاح

txt

مقرر التغيرات المناخية شرط التخرج في جامعة عين شمس

txt

جامعة عين شمس تشارك في مبادرة شباب من أجل التنمية

txt

عميد آداب عين شمس: انتخابات اتحاد الطلاب تعد قادة للمستقبل

txt

قريبا بمصر.. أستاذ بطب عين شمس يكشف الشروط المطلوبة للتبرع بالرئة

txt

ورشة عمل مجانية حول الترجمة الفورية بين الفارسية والعربية بآداب عين شمس

txt

سمير فرج: مصر على خريطة الدول العظام في العالم

txt

متخصصة بالبحوث البيئية: ارتفاع درجات الحرارة ساعد على إظهار أمراض جديدة

txt

جامعة عين شمس في أسبوع.. المتيني يصدر قرارا بتشكيل اللجنة العليا لانتخابات الاتحادات الطلابية.. وفد من وزارة الخارجية يزور كلية الألسن


: Conbotics •
DADB •
youthinkgreen Egypt LLC 
• SI-Ware Systems •
Si-Vision •

كما يشهد المؤتمر تقديم العديد من الأنشطة من قبل عدد من الشركاء الصناعيين والأكاديميين في كل من المانيا ومصر في مجال الجيل الرابع من الصناعة "0.4، وذلك على مدار يومين وسيتم تنفيذ أنشطة المؤتمر في مبنى الأبتكار وريادة الأعمال iHub وسيكون هناك بث مباشر للمؤتمر في جامعة برلين التقنية.

كما يشهد المؤتمر تقديم وتنفيذ سلسلة من الندوات وحلقات النقاش وورش العمل من خلال مجموعة من خبراء الصناعة وشركاء المشروع في مصر وألمانيا، ويهدف المؤتمر إلى جذب الطلاب في السنين الدراسية الأخيرة وحديثي التخرج والباحثين في المانيا ومصر.

وأوضح المركز أنه يمكن تسجيل الحضور و متابعة فاعليات المؤتمر من خلال زيارة الموقع التالى:

http://ihub.asu.edu.eg/industry40entrepreneurshipand-innovationperspetives.html

مركز ريادة الاعمال و الابتكار رئيس جامعة عين شمس جامعة عين شمس ريادة الأعمال و الابتكار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تخطى 1700 جنيه.. ارتفاع جنوني لـ الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

على النايل سات.. قناتان مفتوحتان تنقلان مباراة السعودية وبولندا في كأس العالم

بعد سيول جدة المرعبة.. الأرصاد تفجر مفاجأة حول حدوثها في مصر

صدمة مدوية لـ كهربا بسبب الغرامة.. وموقف مفاجئ من كولر .. فيديو

زفاف بطعم الحزن|القصة الكاملة لطلاق أب لزوجته أمام معازيم فرح ابنتهما بدمياط

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

تراجع قوى لـ الدولار عالميا.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن بالبنوك

الحكومة تكشف حقيقة تقليل حصة المواطنين من الخبز على بطاقة التموين

ترشيحاتنا

صورة أثارت الجدل.. قصة مشجع هولندا صاحب الثديين.. تفاصيل

بـ 13.5 جنيه فقط وجنب بيتك.. كيلو السكر بأرخص سعر في هذه المنافذ

لقطات غريبة بـ مونديال 2022 | العالم يتضامن مع الدوحة.. فماذا حدث؟

الدفاع البريطانية تكشف معلومات خطيرة عن صواريخ روسيا النووية

قطر أول المودعين .. ترتيب مجموعات كأس العالم 2022

مرشد إيران: هزمنا أمريكا فى العراق وسوريا ولبنان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالجلد الأسود.. إليسا تبهر المتابعين بإطلالة ساحرة من دبي.. شاهد

سعر قميص ويجز الشفاف يثير ضجة على السوشيال ميديا| شاهد

خالي بالك |علامات تكشف الفرق بين كورونا والفيروس التنفسي المخلوي

ملامحها صادمة .. أصالة تتعرض لنفس أزمة هيفاء| الجمهور يعلق كفاية بوتكس

فيديو

رضا الباهي: يسري نصر الله وخيري بشارة الأقرب إلى قلبي

هل يغيب ميسي ونيمار عن مباريات كأس العالم المتبقية ؟

جماعية.. ملاعب قطر تشهد إقامة خطبة وصلاة الجمعة داخل الملعب

هل يتكرر مشهد سيول جدة في مصر ؟.. تفاصيل حالة الطقس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لمياء سعيد

تبلسموا وتبسموا

المستشار أسـامة الصعيدي

الذكاء الاصطناعي والذكاء التشريعي

عبد المعطى أحمد

تحية للرجل فى يومه العالمى

نهى زكريا

أليس منكم رجل رشيد

رمضان طنطاوي

وماذا بعد كوب 27 ؟

د. هشام فريد

مؤتمر المناخ بين الحقيقة والنجاح والتمني

د.هادي التونسي

إسطنبول والاستفادة من تجربة تركيا السياحية

نهال علام

البطل.. شخصية مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ