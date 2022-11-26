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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

الأربعاء.. حفل إطلاق وتوقيع رواية طه الذى رأى فى مكتبة البلد

صدى البلد

تستضيف مكتبة البلد حفل إطلاق وتوقيع رواية "طه الذى رأى" للكاتب حمدى البطران، والصادرة حديثًا عن دار كلمة للنشر، يناقشه الدكتور أحمد مجاهد أستاذ الأدب العربي، والدكتور محمد عفيفي أستاذ التاريخ، ويدير اللقاء الكاتب الصحفي وائل لطفي رئيس تحرير جريدة الدستور، وذلك يوم الأربعاء 30 نوفمبر، في تمام الساعة السابعة مساء.

 

والرواية تسجل تفاصيل حياة عميد الأدب العربى منذ عودته من البعثة بصحبة زوجته سوزان طه حسين وابنه مؤنس، وحتى رحيله فى 28 أكتوبر 1973 عقب أيام من حرب أكتوبر.

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وقال حمدى البطران: إنه اختار أن يدرس وقائع التحقيق مع طه حسين بسبب كتاب (فى الشعر الجاهلى) أمام محمد بك نور وكيل النائب العام من منظور قانونى، وأنه على خلاف وجهة النظر السائدة يرى أن النيابة كانت تميل لإدانة طه حسين، وأن المذكرة المحررة تسمى فى القانون مذكرة إدانة، لكن ضغط حزب الأحرار الدستوريين الذين كان طه حسين ينتمي إليهم أدى لتسوية القضية والاكتفاء بجمع بقية نسخ الكتاب السبعمائة والاكتفاء بعدم توزيعها.

وقال حمدى البطران إن الرواية ترصد التطورات فى موقف طه حسين الفكرى ومعاركه بعد معركة كتاب فى الشعر الجاهلى وأثناء توليه إدارة جامعة الإسكندرية ووزارة المعارف، وحتى رحلته الطويلة للحج فى عام 1955، كذلك ترصد الرواية علاقة طه حسين لنجله مؤنس أستاذ الأدب الفرنسى بآداب القاهرة، والذى هاجر لفرنسا قبل رحيل والده بعشر سنوات، وكذلك علاقته بابنته أمينة وزوجته سوزان التى شكلت قصة حب خالدة فى حياته ورحل بين يديها.

مكتبة البلد عميد الأدب العربي سوزان طه حسين طه الذي رأى حمدي البطران طه حسين

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