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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وزير التنمية المحلية يستقبل رئيس الهيئة الوطنية للصحافة

اللواء هشام آمنه
اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، المهندس عبدالصادق الشوربجى رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ، والكاتب الصحفى الدكتور أحمد مختار وكيل الهيئة الوطنية للصحافة وذلك بمقر الوزارة بالدقى .

وفى بداية اللقاء أكد وزير التنمية المحلية على أهمية الدور الذى تقوم به الهيئة الوطنية للصحافة في إدارة عملية تطوير المؤسسات الصحفية القومية لمواكبة التطورات العالمية في مجال الصحافة والإعلام ، مشيداً بالجهود التي قامت بها الهيئة الوطنية للصحافة خلال الفترة الماضية فيما يخص تطوير المؤسسات الصحفية القومية وتطوير المحتوى الصحفى ومواقعها الإلكترونية لمواكبة الجمهورية الجديدة وتعزيز دورها التاريخي كأداة رئيسية للتثقيف والتنوير.

وشدد اللواء هشام آمنة على أهمية الدور الهام الذى تقوم به المؤسسات الصحفية القومية في تشكيل الرأي العام و مواجهة الشائعات والأكاذيب الموجهة ضد الدولة المصرية ومؤسساتها المختلفة و التي ترددها قوي وجماعات الشر بصورة مستمرة ، مشيراً الي أن الصحافة القومية تقوم بدور مهم في نشر الوعى والتنوير لأبناء الشعب المصرى وتشكيل الفكر والوعي الصحيح وغرس الإنتماء لدى المواطنين.


وأشار وزير التنمية المحلية إلى أهمية دور وسائل الإعلام فى دعم الجهود التى تقوم بها الدولة فى مختلف المجالات والقطاعات التي تهم المواطنين  وإطلاعهم بكل ما تنفذه الدولة من مشروعات قومية وخدمية وتنموية علي أرض جميع المحافظات وشرح مختلف القضايا ونقل الصورة الحقيقية وطرحها على الرأي العام.


ومن جانبه هنأ المهندس عبد الصادق الشوربجي ، وزير التنمية المحلية بثقة القيادة السياسية بتوليه الوزارة ، متميناً له خالص التوفيق والنجاح لخدمة جميع المواطنين في محافظات الجمهورية  .

كما هنأ رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، اللواء هشام آمنة والحكومة علي النجاح الباهر الذي حققته الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال استضافة مصر لقمة المناخ بشرم الشيخ . 

و أشار المهندس عبدالصادق الشوربجى إلى أن المؤسسات الصحفية القومية تعد من بين الأعمدة المهمة للدولة المصرية والتى لا يمكن الاستغناء عنها وتسعى الهيئة الوطنية للصحافة بصورة مستمرة لحل المشكلات والتحديات التي تواجهها والتى تراكمات عبر السنوات الماضية.


وخلال اللقاء استعرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة عدداً من التحديات التي تواجه المؤسسات الصحفية القومية خلال الفترة الحالية بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع مستلزمات طباعة الصحف وأسعار الورق بالإضافة الي التأثير الكبير في سوق الإعلانات ، حيث تأتي تلك الأزمة في أعقاب تداعيات فيروس كورونا المستجد  .

كما أشار المهندس عبدالصادق الشوربجي إلي جهود الهيئة الوطنية للصحافة لتقليل خسائر المؤسسات الصحفية القومية والتي ستصل الي حوالي ٢٢٪؜ العام المالي الحالي ، مشيراً إلي انه يتم التعاون مع المؤسسات الصحفية القومية في زيادة الموارد وتعظيم الاستفادة من الأصول الثابتة المملوكة لتلك المؤسسات .

كما عرض رئيس الهيئة الوطنية للصحافة الجهود التي قامت بها الهيئة فيما يتعلق بالمحتوي التحريري للمؤسسات الصحفية القومية وخطة تطوير المواقع الإلكترونية الإخبارية لتلك المؤسسات والاصدارات الصحفية وإنشاء عدد من البوابات الالكترونية للمؤسسات  ، كما أشار المهندس عبدالصادق الشوربجي إلي التشغيل التجريبي لأول ابليكيشن لنشر محتوي المؤسسات الصحفية القومية والذي سيساعد في الوصول إلى عدد كبير من الجماهير والقراء وكافة شرائح المجتمع خاصة من الشباب تدعيما لدور المؤسسات القومية التثقيفي والتنويري باعتبارها أحد أهم ركائز القوة الناعمة للدولة المصرية .

وشهد اللقاء استعراض عدد من الملفات والتشابكات المالية بين المؤسسات الصحفية القومية وبعض المحافظات فيما يخص ملف الإعلانات و الأصول الثابتة التى تم تخصيصها من قبل المحافظات خلال السنوات الماضية بحق الانتفاع وتم سداد أقساط مالية لها ومنها أراضي لإقامة مصايف للعاملين ومشروعات تعليمية .

وقال رئيس الهيئة الوطنية للصحافة أن خطوات عملية التطوير و الإصلاح لتلك المؤسسات تسير وفقاً للخطط التى تم وضعها منذ تولية المسئولية للنهوض سريعاً بها وزيادة إيراداتها سواء بإقامة مشروعات مشتركة بين المؤسسات وبعضها أو استثمار الأصول الثابتة أو حل مشكلة الفوائد على الديون لدى بعض الهيئات والوزارات بالحكومة بما يساعد على قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها التنويرى والإعلامى للمواطنين والداعم للدولة المصرية .

كما توجه المهندس عبدالصادق الشوربجي بخالص التحية والتقدير للدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء علي الدعم المتواصل والمستمر الذي يقدمه للمؤسسات الصحفية القومية  . 

وأكد اللواء هشام آمنة أنه سيقوم بالتواصل مع السادة المحافظين لمناقشة المشاكل التى تم عرضها خلال اللقاء لتقريب وجهات النظر ومحاولة حل المشاكل فى إطار دعم الحكومة لكافة القطاعات التى تأثرت بتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية وضمان استمرار قيام المؤسسات الصحفية القومية بدورها الحيوي والمهم في إبراز جهود الدولة في عملية التنمية .

وفى نهاية اللقاء قدم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ووكيل الهيئة خالص الشكر والتقدير لوزير التنمية المحلية على اهتمامه والاستماع للمشكلات والتحديات التى تواجه المؤسسات مع المحافظات والمساعدة فى حلها خلال الفترة المقبلة.

وزير التنمية المحلية الهيئة الوطنية للصحافة هشام امنة المؤسسات الصحفية القومية قمة المناخ

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