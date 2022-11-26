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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

جورج قرداحي ضيف أسما ابراهيم في حبر سري.. الخميس والجمعة

جورج قرداحي مع أسما
جورج قرداحي مع أسما إبراهيم

يحل الإعلامي اللبناني و وزير الاعلام السابق جورج قرداحي ضيف برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم يومي الخميس والجمعة  ١ و ٢ ديسمبر. 

 

حلقة جورج قرداحي في حبر سري 

ويتحدث الإعلامي جورج قرداحي، لأول مره عن اسباب استقالته من الحكومة اللبنانيه،  كما يتحدث عن تأثير السوشيال ميديا علي المجتمعات العربية.

ويكشف خلال الحلقة العديد من المفاجأت والكواليس ، ويعتبر ظهور قرداحي مع الاعلاميه أسما ابراهيم هو الأول بعد تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية علي اثر الأزمة الشهيرة .

برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة.

جورج قرداحي أسما إبراهيم حبر سري برنامج حبر سري الإعلامي جورج قرداحي

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