جورج قرداحي ضيف أسما ابراهيم في حبر سري.. الخميس والجمعة

يحل الإعلامي اللبناني و وزير الاعلام السابق جورج قرداحي ضيف برنامج حبر سري مع أسما إبراهيم يومي الخميس والجمعة ١ و ٢ ديسمبر.

حلقة جورج قرداحي في حبر سري

ويتحدث الإعلامي جورج قرداحي، لأول مره عن اسباب استقالته من الحكومة اللبنانيه، كما يتحدث عن تأثير السوشيال ميديا علي المجتمعات العربية.

ويكشف خلال الحلقة العديد من المفاجأت والكواليس ، ويعتبر ظهور قرداحي مع الاعلاميه أسما ابراهيم هو الأول بعد تقديم استقالته من الحكومة اللبنانية علي اثر الأزمة الشهيرة .

برنامج حبر سري تقدمة الإعلامية أسما إبراهيم ويعرض علي شاشة القاهرة والناس كل خميس وجمعة.