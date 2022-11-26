روسيا: إطلاق سراح 9 جنود في صفقة تبادل أسرى مع أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن إطلاق سراح 9 أسرى حرب في إطار عملية تبادل للأسرى مع أوكرانيا اليوم السبت.

وحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، قالت الوزارة في بيان اليوم السبت: "في يوم 26 نوفمبر، ونتيجة لعملية التفاوض، أُعيد تسعة جنود روس كانوا يواجهون خطر الموت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها النظام الحاكم في كييف".

يذكر أنه سيتم تسليم الجنود المفرج عنهم إلى موسكو بطائرة نقل عسكرية تابعة لقوات الفضاء الروسية للعلاج وإعادة التأهيل في المؤسسات الطبية، فيما يحصل جميع المفرج عنهم على المساعدة الطبية والنفسية اللازمة.

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في وقت سابق، إعادة 50 عسكريًا روسيًا من الأراضي التي يسيطر عليها كييف، بعد عملية مفاوضات.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية المنشور على قناتها الرسمية في "تليجرام"، إنه "في 24 نوفمبر، ونتيجة لعملية مفاوضات، أعيد 50 جنديا روسيا كانوا في خطر مميت في الأسر من الأراضي التي يسيطر عليها نظام كييف".