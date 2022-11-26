الحكومة: مشروعات جديدة للمساهمة في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة

استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد بمقر الوزارة اليوم لمتابعة موقف معدلات تنفيذ عدد من المشروعات التنموية والخدمية الجارية على أرض المحافظات وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.

وفى بداية اللقاء تابع وزير التنمية المحلية مع محافظ بورسعيد مشروعات الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام المالى الحالى 2022 / 2023 لسرعة الإنتهاء من تلك المشروعات وتحقيق حياة أفضل للمواطنين، حيث وجه اللواء هشام آمنة بأهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية وإزالة أى عوائق أو تحديات تواجه عملية التنفيذ .

وقال اللواء عادل الغضبان إن هناك فرق ولجان عمل تتابع على أرض الواقع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية الجارية لضمان الإسراع بمعدلات التنفيذ وفقاً للجداول الزمنية خاصة مشروعات الطرق وتحسين البيئة والكهرباء والرصف ومشروعات البنية الأساسية للمساهمة في التيسير على المواطنين من أبناء المحافظة وكذا المحافظات المجاورة.

كما حرص اللواء هشام آمنة على متابعة جهود محافظة بورسعيد فى ملف الاستثمار والصناعة وتذليل أي عقبات أمام رجال الأعمال والمستثمرين للتوسع في المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة بما يساهم في توفير فرص عمل لأبناء بورسعيد والمحافظات المجاورة ،

وأكد وزير التنمية المحلية حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى على دعم عملية التنمية وفتح آفاق صناعة متعددة بالمحافظة في ظل المقومات الاقتصادية التي تتمتع بها خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشرق وغرب وجنوب بورسعيد تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى.

وأوضح اللواء عادل الغضبان، أن المحافظة شهدت معدلات تنمية غير مسبوقة بدعم ومتابعة من رئيس الجمهورية في مجال الاستثمار لدعم السوق المحلى وزيادة الصادرات واستغلال الميزات التنافسية لمحافظة بورسعيد، لافتاً إلى ان المحافظة لا تدخر جهداً لدعم المستثمرين الجادين لتنفيذ مشروعات صناعية متنوعة تساهم في النهوض بالاقتصاد القومي بالاضافة الي التعاون والتواصل مع بعض المستثمرين الأجانب لضخ استثمارات في عدد من القطاعات.

وخلال اللقاء تابع وزير التنمية المحلية عدداً من الملفات الخدمية التى تهم المواطنين وعلى رأسها جهود المحافظة في توفير السلع الغذائية والأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة مناسبة ومحاربة الغلاء تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن والتعاون مع المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية فى تنفيذ العديد من المبادرات المجتمعية فى هذا الشأن ، بالإضافة إلى التعرف على آخر مستجدات.

كما تابع اللواء هشام آمنة مع محافظ بورسعيد الموقف التنفيذى لمنظومة النظافة بما يساهم في تحسين مستوى النظافة والحفاظ على صحة المواطنين وتحقيق رضاهم عن تلك الخدمة.

و وجه وزير التنمية المحلية بأهمية استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بالمحافظة برفع المخلفات والقمامة من الأحياء لإظهار المحافظة بشكل جمالى وحضارى يليق بمحافظة بورسعيد .

كما شهد اللقاء متابعة استعدادات محافظة بورسعيد للتعامل مع سوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار وأهمية مراجعة الخطط الخاصة بالتعامل مع تجمعات الأمطار والتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى وجاهزية المعدات والسيارات الخاصة بشفط المياه للحفاظ على سلامة المواطنين .