توزيع رؤوس ماشية للسيدات الأكثر احتياجًا في محافظة أسوان مجاناً.. تفاصيل

قام د. هانى درويش المدير التنفيذى لمشروع الاستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) ‏بتوزيع عدد (35) رأس ماشية مجانا للسيدات الأكثر احتياجا بمصر العليا (منطقتى وادى الصعايدة ووادى النقرة) بمحافظة أسوان حيث يسهم ذلك في تحسين المستوى المعيشى لتلك الأسر ، ‏ وذلك بحضور المهندس حمدى الكاشف المراقب العام لمصر العليا.



وقال "درويش" إن رؤوس المواشي التى تم توزيعها اليوم هى من انوع عجول الجاموس العشار والتي تتحمل الحرارة والظروف البيئية والمناخية في منطقة صعيد مصر.

وأضاف أن مشروع الإستثمارات الزراعية المستدامة وسبل المعيشة (سيل) يسعى دائما لتقديم الخدمات المتنوعة فى مناطق عمله ويسلط الضوء على الأسر الأكثر احتياجاً بتلك المناطق



وأشار إلى أن مكون تنمية المجتمع إحدى مكونات المشروع ومن ضمن أهدافه تقديم المنح غير المستردة للأسر الأكثر احتياجا .

يأتي ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة التي أطلقها فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المزارعين والمربين

وتحت رعاية السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة.